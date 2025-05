ÖVV startet mit Premium-Sponsor ins Länderspieljahr

Zwei Themen standen beim Medientermin des Österreichischen Volleyball Verbands (ÖVV) am Dienstag im Landessportzentrum VIVA Steinbrunn im Fokus: Zum einen die bevorstehende Länderspielsaison mit CEV European Silver League und Qualifikation zur CEV EuroVolley 2026. Zum anderen die erweiterte Partnerschaft mit der Sport Burgenland GmbH.

Ab sofort ist die Sport Burgenland GmbH Premium-Sponsor des ÖVV. Eine erfolgreiche Kooperation mit dem Land Burgenland besteht bereits seit vielen Jahren: Das Landessportzentrum VIVA ist für alle rot-weiß-roten Volleyball-Nationalteams Haupttrainingsstützpunkt und längst sportliche Heimat. Rund 4.000 Nächtigungen des ÖVV pro Jahr in Steinbrunn unterstreichen die enge Verbindung. Mit dem Sponsoring-Engagement der Sport Burgenland GmbH wird diese Partnerschaft nun weiter vertieft – ein echtes „Perfect Match“. Künftig ziert die „Burgenland-Sonne“ die Trikots sowie die repräsentativen Outfits der Nationalteams. Auch bei den Heimspielen wird das Burgenland stark präsent sein – ein klares Bekenntnis zur Förderung des Volleyballsports in Österreich.

Burgenlands Sportlandesrat Heinrich Dorner: „Es freut mich, dass die Sportlerinnen und Sportler in Steinbrunn so gute Bedingungen vorfinden. Wir wollen mit dem ÖVV mehr Trainingscamps, Wettkämpfe und Events hierherholen. Als Sportland Burgenland ist uns der Volleyballsport sehr wichtig. Wir haben weitere gemeinsame Projekte in den kommenden Jahren geplant. Es tut sich einiges. Dementsprechend freue ich mich, dass wir die Kooperation noch ausweiten konnten, nun auch die Burgenland-Sonne von den neuen lacht. Besser könnte die Kombination nicht sein.“



Sport Burgenland GmbH-Geschäftsführer Anton Beretzki: Wir sind stolz, im Burgenland mit Volleyball – hier im von Bernd Dallos geführten Landessportzentrum VIVA Steinbrunn – eine Sportart zu haben, die sehr präsent ist in unserer Sportstrategie ist. Dank Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Sportlandesrat Heinrich Dorner war es möglich diese Sportstrategie zu entwickeln und jetzt, wie die Partnerschaft mit dem ÖVV beweist, auch umzusetzen. Im Rahmen der Sportstrategie haben wir infrastrukturell sehr viel vor. Wir sind noch in der Beurteilungsphase, aber, so viel darf ich verraten: Es wird an einem sehr prominenten Standort im Burgenland etwas mit hoher Strahlkraft über die Grenzen hinaus entstehen.“



ÖVV-Generalsekretär Philipp Seel: „Dass die Sport Burgenland GmbH neuer Premium-Partner der Nationalteams ist, macht uns stolz. Das erweiterte Engagement hilft uns, die Qualität in puncto Betreuung unserer Nationalteams weiter sehr hoch zu halten. Das Timing könnte nicht besser sein. Ich denke, kaum jemand kann das Burgenland sportlich so authentisch repräsentieren wie unsere Nationalteamspieler:innen. Wir sind seit vielen, vielen Jahren im Landessportzentrum VIVA Steinbrunn zu Hause. Ein ganz großes Dankeschön ans Land Burgenland und die Sport Burgenland GmbH. Es ist extrem wichtig, so zuverlässige Partner zu haben.“



ÖVV-Sportdirektor Roland Schwab: „Es freut mich sehr, dass die Partnerschaft auf die nächste Stufe gehoben wurde. Einerseits sind wir dankbar, alle unsere Lehrgänge im Landessportzentrum VIVA Steinbrunn unter so perfekten Bedingungen abhalten zu können, andererseits ist es das Ziel, mehr Turniere in Steinbrunn auszurichten. In diesem Jahr konnten wir bspw. erstmals den Bundesnachwuchsbewerb für Mädchen und Burschen mit Teams aller Landesverbände im Landessportzentrum VIVA veranstalten. Für die jungen Talente war es lässig, am einzigen Center Court in Österreich mit rot-weiß-rotem Boden zu spielen.“

adidas und WePlayVolleyball neue Ausstatter der ÖVV-Nationalteams

Mit dieser Saison treten adidas und WePlayVolleyball als neue Ausrüster aller Hallen-Nationalteams auf. Neben den Spieler:innen werden auch alle Betreuer:innen sowie ÖVV-Mitarbeiter:innen bis zumindest 2028 mit hochwertiger Ausstattung der Weltmarke aus Herzogenaurach versorgt. Die operative Umsetzung der Ausrüstungspartnerschaft übernimmt WePlayVolleyball, eine Tochterfirma der 11teamsports Group und Spezialist für Teamsportbedarf.