ÖVV-Herren verpassen EM denkbar knapp

17. August 2025

Nachdem Österreichs Volleyball-Nationalteam der Herren in Baku gegen Aserbaidschan am Samstag mit einem 3:0-Sieg (25:13, 25:12, 25:18) seine Pflicht erfüllt hatte, war man im Kampf um einen Platz unter den besten fünf Gruppenzweiten von anderen Ergebnissen abhängig.

Zunächst platzte die Hoffnung, dass Estland Israel schlagen würde knapp. Israel gewann am Samstag einen 3:2-Krimi 18:16 im fünften Satz. Die Esten vergaben zwei Matchbälle… Damit hatte Israel 7 Punkte und somit um einen mehr als Österreich.

Danach galt der ÖVV-Fokus am SonntagNorwegen und Nordmazedonien, die vor der letzten Runde wie Österreich drei Punkte und ein Satzverhältnis von 4:6 aufwiesen. Norwegens 1:3-Niederlage gegen Montenegro spielte Österreich voll in die Karten. Nach Nordmazedoniens 3:0 (13,16,17) gegen Georgien musste aber der Rechenschieber her. Am Ende scheiterte Österreich hauchdünn: 6 Punkte wie Nordmazedonien, auch identische Sets-Ratio von 1.167, aber die um eine Spur schlechtere Points-Ratio von 1.052 zu 1.144…

CEV EuroVolley 2026 Men’s Qualifiers, Pool B

17.08.2024: Österreich vs. Aserbaidschan 3:0 (25:16, 25:23, 25:14)

28.08.2024: Belgien vs. Österreich 3:0 (25:19, 25:14, 25:21)

09.08.2025, 20:20: Österreich vs. Belgien 1:3 (15:25, 21:25, 27:25, 18:25)

16.08.2025, 16:00: Aserbaidschan vs. Österreich 0:3 (13:25, 12:25, 18:25)

Gruppensieger und fünf beste Gruppenzweite lösen EM-Ticket.

