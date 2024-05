ÖVV-Herren starten in Torshavn in European Silver League

22. Mai 2024

Das ÖVV-Männer-Nationalteam bestreitet am Wochenende seine ersten Spiele in der CEV European Silver League 2024. Die junge Auswahl von Headcoach Radovan Gacic trifft in Torshavn zunächst auf Island, dann auf Gastgeber Färöer. Spielbeginn ist jeweils 18 Uhr. Erklärtes Ziel ist es, mit dem Gewinn der Silver League in die Golden League aufzusteigen.

Über Pfingsten testeten die Österreicher im Landessportzentrum VIVA Steinbrunn gegen England. Zwölf Sätze wurden gespielt, alle von Rotweißrot gewonnen. Libero Jakob Kitzinger war ein starker Rückhalt, Italien-Legionär Michael Czerwinski überzeugte auf der Diagonalposition, Frankreich-Legionär Mathäus Jurkovics am Mittelblock. Sehr gut präsentierte sich auch der 18-jährige Tobias Willimek (Annahme/Außen) von Vizemeister TSV Raiffeisen Hartberg.

MEHR

i. A. d. ÖVV