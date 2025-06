ÖVV-Herren dominieren Aserbaidschan in Silver League

22. Juni 2025

Auf der auf den Färöern ausgetragenen zweiten Station der CEV European Silver League setzte das ÖVV-Herrennationalteam mit einem 3:0 (25:18, 25:18, 25:14) gegen Aserbaidschan ein klares Statement. Am Sonntag folgt noch das Duell mit dem Gastgeber.

Taktisch zeigten sich die Mannen von Headcoach Radovan Gačič bestens eingestellt. Auf praktisch alle Spielzüge der Kaukasier fand Rot-Weiß-Rot die passende Antwort, im Angriff wusste Zuspieler Samuel Müller die Bälle ideal zu verteilen. Topscorer waren Michael Czerwinski (17), Noel Krassnig (15) und Paul Nusterer (12).

Österreich hält nun bei zwei Siegen und einer Niederlage, gegen Gastgeber Färöer am Sonntag ist man klarer Favorit. Die letzten beiden Partien gehen am 27. und 29. Juni in Amstetten gegen Schweden bzw. Ungarn in Szene, die zwei besten Teams der League Round spielen um den Aufstieg in die Golden League.

Beachvolleyball:

In einer hochdramatischen Vorrunde des CEV Beach Volley Nations Cups in Riga fixierte das win2day BVT Austria mit Timo Hammarberg/Tim Berger und Julian Hörl/Moritz Pristauz gegen Israel und Lettland den Gruppensieg und hat nun bei den in vier Wochen in Szene gehenden Finals in Portugal die Möglichkeit, sich einen Startplatz für Österreichs Männer bei die Weltmeisterschaft in Australien zu erspielen.

i. A. d. ÖVV