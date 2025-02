ÖVV-Cup-Finalspiele Sonntag in Bleiburg

Mit den Austrian Volley Cup Finals in der JUFA-Arena Bleiburg steigt am Sonntag das erste Volleyball-Highlight 2025. Los geht’s um 15 Uhr mit Überraschungsteam Erzbergmadln Trofaiach-Eisenerz gegen Rekordsieger VB NÖ Sokol/Post. Ab 17:30 Uhr kämpfen Gastgeber SK Zadruga Aich/Dob und das HYPO TIROL Volleyballteam um den Titel. „Es wird ein Top-Event, die Stimmung in der Halle richtig, richtig gut. Es sind schon sehr viele Tickets weg. Wer noch eines ergattern will, sollte sich beeilen“, berichtet Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu, dessen Team Titelverteidiger ist.

Mehr Info findet Ihr auf volleynet.at!

i. A. d. ÖVV