ÖVV erneut mit Gütesiegel für vorbildliche Verbandsführung ausgezeichnet

7. Juli 2025

Der Österreichische Volleyballverband (ÖVV) wurde im Rahmen des Förderprogramms zur Stärkung von Good Governance in den österreichischen Sportverbänden zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet. Nach dem erfolgreichen Abschneiden im Vorjahr konnte der ÖVV in der diesjährigen Einreichungsrunde die maximale Punktezahl erreichen und erhielt das Gütesiegel „Best Practice in Good Governance“. Die Auszeichnung wird vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) vergeben.

Bereits 2024 wurde dem Verband das Gütesiegel „Good Practice in Good Governance“ verliehen. Maßgeblich dafür war unter anderem die aktive Beteiligung am Erasmus+-Projekt „Go2Volleyball“, das zwischen 2021 und 2023 mit dem ÖVV als Leading Partner umgesetzt wurde. In diesem Zusammenhang wurden zentrale Maßnahmen wie die Erstellung einer Ethikordnung sowie die Überarbeitung des Verbandsstatuts umgesetzt.

Im zweiten Jahr der Teilnahme verfolgte der ÖVV das Ziel, die höchstmögliche Bewertung zu erreichen. Dieses Ziel wurde nun erreicht, wodurch sich der Verband in der Spitzengruppe der teilnehmenden Bundes-Sportfachverbände wiederfindet. Ganze Meldung

i. A. d. ÖVV