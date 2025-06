ÖVV-Damen in Amstetten um Einzug in European Silver League-Finale

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Frauen spielt in der Johann Pölz-Halle in Amstetten um ein CEV European Silver League-Finalticket. Erster Gegner ist am Freitag Lettland, am Sonntag zum Abschluss des Grunddurchgangs empfängt man die Schweizer Auswahl.

Die Ausgangslage: Lettland und die Schweiz, die am Samstag aufeinandertreffen, sind mit zwei Punkten Vorsprung leicht im Vorteil. Österreichs Team befindet sich somit in der Verfolgerrolle. „Wir haben mit zuletzt drei Siegen unsere Pflicht erfüllt, nun geht es um die Kür. Nur noch die Lettinnen, Schweizerinnen und wir sind im Rennen um die Finaltickets. Das macht es natürlich besonders spannend“, erklärt ÖVV-Damen-Teamchef Roland Schwab. Dass die ÖVV-Damen zwei Punkte weniger am Konto haben, ist auf die 2:3-Auftaktniederlage gegen Georgien zurückzuführen. Schwab: „Da haben wir leider was liegengelassen. Wir müssen am Freitag Lettland schlagen und überholen.“

