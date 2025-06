ÖVV-Damen feiern in Silver League souveränen Sieg über Island

1. Juni 2025

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Frauen hat am Sonntag in der CEV European Silver League 2025 einen überzeugenden Sieg eingefahren. Die ÖVV-Auswahl schlug Gastgeber Island in Kópavogur mit 3:0 (25:16, 25:15, 25:17), benötigte dafür 72 Minuten. Beste Scorerinnen: Kora Schaber (19), Carmen Raab (12) und Marie Bruckner (10) bzw. Lejla Sara Hadziredzepovic (7). Am Samstag hatte sich Österreich zum Auftakt noch unglücklich Georgien mit 2:3 geschlagen geben müssen.

Headcoach Roland Schwab: „Es war ein souveräner Sieg. Das Team hat sich klar verbessert präsentiert und das Spiel kontrolliert. Natürlich schade, dass wir gestern nur einen Punkt mitnehmen konnten. Ein Sieg wäre fürs Ranking wichtig gewesen, aber wir sind vorne dabei.“

Weiter geht es bereits am 7. und 8. Juni mit den Duellen gegen Nordmazedonien, ehe die League Round in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten abgeschlossen wird: Am 13. Juni trifft Rot-Weiß-Rot auf Lettland und am 15. Juni auf die Schweiz. Die besten zwei Teams der Gruppenphase qualifizieren sich für das Finale Ende Juni (Hin- und Rückspiel), in dem der Aufstieg in die prestigeträchtige Golden League winkt.

Die Silver League dient sowohl dem Frauen- als auch dem Männer-Nationalteam als wichtige Vorbereitung für die Qualifikation zur CEV EuroVolley 2026.

i. A. d. ÖVV