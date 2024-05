ÖVV-Damen empfangen Golden League-Sieger – Heimdoppel im Multiversum

22. Mai 2024

In der CEV European Golden League geht es für Österreichs beste Volleyballerinnen Schlag auf Schlag. Nach dem Auftakt vergangene Woche im tschechischen Teplice fiebern die ÖVV-Damen dem Heimturnier von Freitag bis Sonntag im Multiversum Schwechat entgegen. Mit der Slowakei und der Ukraine warten wieder harte Brocken auf die Spielerinnen von Headcoach Roland Schwab. ORF SPORT + überträgt am Freitag (ab 16 Uhr) und Sonntag (17:55 Uhr) live.



„Die Vorfreude ist enorm, schon Mittwochnachmittag sind wir in der Halle. Zunächst gibt’s ein Showtraining mit Kids, dann absolvieren wir eine Trainingseinheit. Wir haben also einen Tag mehr als unsere Gegner, um uns aufs Multiversum einzustellen“, berichtet der Teamchef, der Kapitänin Nina Nesimovic und Co. 2023 in die europäische Eliteliga führte.

i. A. d. ÖVV