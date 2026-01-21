Österreichs Beachvolleyball-Damen mit klarer Vision für 2026

21. Januar 2026

Die österreichischen Beachvolleyball-Damenteams starten mit klaren Zielsetzungen und bewährten Partnerschaften in die Saison 2026. Die Teams Klinger/Klinger sowie Berger/Hohenauer setzen ihre Zusammenarbeit fort und verfolgen sowohl im Elite- als auch im Nachwuchsbereich ambitionierte Ziele. Dorina und Ronja Klinger gehen 2026 mit dem großen Fokus auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele Los Angeles 2028 in die Saison. Nach einer erfolgreichen Spielzeit 2025 soll nun der nächste Entwicklungsschritt folgen. Saisonhöhepunkt ist neben den Elite- und Challenge-Turnieren vor allem die Europameisterschaft.

Dorina Klinger: „Unser Ziel ist es, an die sehr erfolgreiche Saison 2025 anzuschließen. Wir wollen uns weiterentwickeln – technisch, taktisch und auch in vielen kleinen Details mit dem Ball. Konstanz wird dabei wieder ein entscheidender Faktor sein.“ Gleichzeitig gehe es darum, sich frühzeitig eine gute Ausgangsposition für die Olympia-Qualifikation zu erarbeiten. „Bei der letzten Qualifikation sind wir sehr weit unten gestartet. Dieses Mal wollen wir deutlich weiter oben beginnen. Es geht um eine coole Startposition.“ Wichtig sei außerdem, verletzungsfrei zu bleiben und körperlich wie mental in Topform zu sein, um mit den internationalen Spitzenteams mithalten zu können.

Das junge Duo Lia Berger und Lilli Hohenauer richtet den Fokus 2026 klar auf die Nachwuchs-Europameisterschaften. Zusätzlich will sich das Team national wie international weiter etablieren. Berger: „Die Ziele für die Saison sind auf jeden Fall die U20-EM und die U22-EM.“ Auf der österreichischen Tour wolle man sich gut präsentieren, auch international wolle man weiter Erfahrung sammeln. „Als Team ist es uns wichtig, dass wir uns individuell weiterentwickeln, mutig spielen und uns kontinuierlich verbessern.“ Nach der Saison beginne für sie und Lilli Hohenauer mit dem Wechsel an eine Universität in Texas ein neuer Lebensabschnitt. „Ich möchte mich sportlich und mental bestmöglich darauf vorbereiten und mit einem guten Gefühl in diese neue Erfahrung starten.“

Auch Lilli Hohenauer blickt der kommenden Saison mit großer Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns jedenfalls sehr auf die nächste Saison. Wir wollen wieder voll trainieren, gut in die Saison starten und viele Turniere spielen.“ Die Nachwuchs-Europameisterschaften der U20 und U22 seien die sportlichen Highlights. „Gleichzeitig wollen wir mehr internationale Turniere spielen und uns auch auf der österreichischen Tour gut präsentieren.“

