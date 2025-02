Österreichischer Aero-Club zieht positive Bilanz

12. Februar 2025

Die Generalversammlung der General Aviation in Österreich trifft sich alle drei Jahre, um Bilanz über die Entwicklung zu ziehen und die verantwortlichen Funktionäre im Österreichischen Aero-Club zu wählen. Rund 20.000 Mitglieder in mehr als 500 Vereinen und Organisationen waren aufgerufen, am „Österreichischen Luftfahrertag“ im „Haus des Sports“ in Wien mitzuwirken.

Die Sportsektionen Motorfliegen/Segelfliegen/Ballonfahren/Fallschirm-springen/Paragleiten/Modellflug konnten 48 Sportlerinnen und Sportler ehren, die seit 2022 auf Medaillenrängen von Europa- und Weltmeisterschaften gelandet sind. „Mit tollen Erfolgen und sportlichen Leistungen hat sich der Flugsport nicht nur zu einem nationalen Vorbild, sondern zu einem internationalen Aushängeschild für den österreichischen Sport entwickelt“, so ÖAeC-Präsident Wolfgang Malik.

Ein besonderer Erfolg war der österreichische Sieg beim „Gordon Bennet Cup 2024“, dem weltweit ersten Luftfahrtwettbewerb. Dieser Gasballon-Bewerb wurde nach vier Jahrzehnten (Vierfach-Gewinner Joschi Starkbaum) wieder von einem österreichischen Team mit Stefanie Liller und Christian Wagner gewonnen. Deshalb kann und wird Österreich den 120. Gordon Bennet Cup im September 2026 austragen.

Zentrales Thema war die Neuwahl des Bundesvorstands und des Präsidiums des Österreichischen Aero-Club für die Periode von 2025 bis 2028. Das Gremium der General Aviation hat das Präsidium mit Malik an der Spitze mit 94 Prozent wiedergewählt. „Wir werden den eingeschlagenen Kurs halten, Synergien/Optimierungen prüfen, die Sport- und Freizeitluftfahrt durch turbulente, nicht einfache Zeiten lotsen“, bedankte sich Wolfgang Malik als wiedergewählter Präsident mit seinem Team Aero-Club bei den Delegierten aus ganz Österreich für das ausgesprochene Vertrauen.

PM/RED