Österreich verliert klar gegen Ungarn

30. Juni 2025

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Herren hat das letzte Spiel der CEV European Silver League mit 0:3 (18:25, 20:25, 18:25) deutlich gegen Ungarn verloren. In 91 Minuten setzte sich das Team von Headcoach Peter Nagy in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten souverän durch und sicherte sich damit den zweiten Tabellenplatz sowie das Ticket fürs Playoff gegen Gruppensieger Schweden.

Während sich die ungarische Mannschaft über den Sieg freute, herrschte beim ÖVV-Team Ernüchterung. Cheftrainer Radovan Gacic fand klare Worte: „Unser schlechtestes Spiel in den letzten fünf Jahren. Es war keine Kraft im Spiel, keine Energie. Unser Spiel war für mich nicht akzeptabel.“ Gacic: „Ich habe vor dem Spiel gesagt: Wir können nicht sagen, dieses Spiel ist wichtig und jenes nicht. Jedes Spiel – speziell daheim – ist wichtig. Auch wenn wir nicht mehr weiterkommen konnten.“ Mehr:

