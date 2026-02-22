Niessl zum Abschneiden bei den XXV. Olympischen Winterspielen: „Gibt unserem Sport Rückenwind!“

22. Februar 2026

Sport Austria-Präsident Hans Niessl nahm zum beachtlichen Abschneiden des ÖOC-Teams Stellung: „Diese Olympischen Winterspiele erfüllen die gesamte österreichische Sportfamilie mit großem Stolz. 18 Medaillen – fünf davon in Gold – sind ein eindrucksvolles und sichtbares Zeichen dafür, wozu der österreichische Sport imstande ist. Mein besonderer Dank gilt dem Österreichischen Olympisches Comité für die hervorragende Arbeit vor Ort und die professionelle Betreuung unseres Teams.

Medaillen entstehen nicht im Moment der Siegerehrung. Sie entstehen über Jahre hinweg – in Trainingshallen, auf Skipisten, in Turnsälen und auf Sportplätzen im ganzen Land. Sie sind das Ergebnis harter Arbeit, konsequenter Förderung und eines starken Miteinanders. Ich danke unseren Athletinnen und Athleten, die mit Leidenschaft, Disziplin und Mut für Österreich angetreten sind und unser Land großartig repräsentiert haben.

Mein Dank gilt ebenso den Trainerinnen und Trainern. Sie sind heute weit mehr als Sport-Fachleute – sie sind Begleiter:innen, Strateg:innen, Psycholog:innen und Führungspersönlichkeiten. Und er gilt unseren Verbänden sowie den 15.000 Vereinen mit ihren rund 580.000 Ehrenamtlichen. Sie bilden das Fundament dieses Erfolges. Ohne sie gäbe es keinen Nachwuchs, keine Breite – und keine Spitze.

Diese Spiele geben uns Rückenwind – und diesen Rückenwind wollen wir nutzen. Mit der bereits angekündigten nationalen Sportstrategie unter dem Leitmotiv „Vom Sportland zur Sportnation“ setzen wir einen langfristigen, gemeinsamen Weg fort: für den Leistungs- wie für den Breitensport, für Bewegung als Schlüssel zu Gesundheit, Lebensqualität und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Gleichzeitig ist klar: Wer nachhaltig erfolgreich sein will, braucht verlässliche Rahmenbedingungen. Die zugesagte Wiedererhöhung der Sportfördermittel ab 2027 ist daher ein notwendiger und wichtiger Schritt, um unser Sportsystem zukunftssicher aufzustellen.

Wir werden alles daransetzen, dass Österreich in Bewegung bleibt – von der Spitze in die Breite und umgekehrt. Dieses großartige Abschneiden war dafür ein starkes Signal. Im Namen der österreichischen Sportfamilie: Herzliche Gratulation und ein aufrichtiger Dank an alle, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.“

i. A. v. Sport Austria