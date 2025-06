Mehr Sport, mehr Stimmung, mehr Reichweite

23. Juni 2025

Vier Tage voller Sport, Emotionen und Rekorde: Die Sport Austria Finals 2025 powered by Österreichische Lotterien zeigten sich bei ihrer zweiten Auflage in Innsbruck und Tirol und der fünften insgesamt von ihrer besten Seite. „Die Sport Austria Finals 2025 waren ein voller Erfolg! Rekorde wurden gebrochen, wir haben Spitzenleistungen erlebt und unglaublich viel positives Feedback von Athlet:innen, Verbänden und den Zuschauer:innen bekommen“, so Sport Austria-Präsident Hans Niessl. Die Host-City für die Finals 2026 soll in Kürze fixiert werden – Wien ist in der Pole-Position.

Mehr als 57.000 Zuschauer:innen erlebten von Mittwoch bis Sonntag hautnah, wie Innsbruck und Tirol abermals zum Nabel der rot-weiß-roten Sportwelt wurde. In 37 Sportarten fielen nicht nur mehr als 250 Titel-Entscheidungen, sondern auch zahlreiche Rekorde, zum Beispiel zum Gewichtheben, Schwimmen oder Speed-Klettern. Mehr:

