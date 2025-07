Klinger-Schwester unterliegen Nr. 1 der Welt

4. Juli 2025

Mit einer Niederlage gegen die brasilianischen Weltranglistenersten Thamela/Victoria endete das Gstaad-Debüt von Dorina und Ronja Klinger (win2day Beach Volley Team) in der „Round of 18“, was Platz 13 bedeutet. Die Klinger-Schwestern mussten sich beim Elite16-Event der Volleyball World Beach Pro Tour am Freitag mit 0:2 (15:21, 13:21) geschlagen geben. Nach ihrem guten Auftritt in der Gruppenphase ist auch für Christoph Dressler und Philipp Waller (win2day Beach Volley Team) in der „Round of 18“ Endstation. Das österreichische Paar verlor am Freitag gegen die Kubaner Alayo/Diaz mit 0:2 (19:21, 19:21) und belegt ebenfalls den 13. Platz. Mehr: