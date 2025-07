Karriere im Sport starten

10. Juli 2025

Wer eine berufliche Laufbahn im Sport anstrebt, hat am 8. und 9. September 2025 die nächste Chance, den Grundstein dafür zu legen: An der Bundessportakademie (BSPA) Wien finden an diesen Tagen die nächsten Aufnahmeprüfungen für die Ausbildung zur staatlich geprüften Sportlehrerin bzw. zum Sportlehrer statt.

Viele Bewerber:innen nutzen die Sommermonate zur gezielten Vorbereitung – denn körperliche Fitness, motorische Vielseitigkeit und Begeisterung für Sport sind gefragt. Mehr Info finden Sie hier: www.bspa.at

Chayenne Höllmüller, Teamweltmeisterin im Cheerleading, befindet sich derzeit in der Endphase ihrer Ausbildung an der BSPA Wien. Auch bekannte Athleten wie ÖFB-Nationalteamspieler Maximilian Entrup oder Snowboard-Freestyler Clemens Millauer (ÖSV) haben diesen Weg erfolgreich eingeschlagen.

„Die Ausbildung hat mir viel gegeben – sportlich wie persönlich. Und sie bietet ein sicheres Standbein für die Zeit nach der aktiven Karriere“, so Maximilian Entrup rückblickend. Auch Clemens Millauer entschied sich früh dafür: „Für meine Eltern war eine fundierte Ausbildung immer wichtig. Die BSPA bietet ein Sicherheitsnetz während und ein Sprungbrett nach der aktiven Sportlaufbahn.“

Die BSPA vermittelt nicht nur sportpraktische Fähigkeiten, sondern auch pädagogische, gesundheitsfördernde und gesellschaftlich relevante Kompetenzen. Sport Austria-Präsident Hans Niessl betont: „Trainer:innen und Sportlehrer:innen leisten einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Die BSPA sorgt dafür, dass sie bestens ausgebildet in ihre Aufgaben starten.“

Mag. Norbert Meister, interimistischer Leiter der BSPA Wien: „Unsere Absolvent:innen können in Schulen, Vereinen oder auch selbständig tätig sein. Sie verfügen über eine breit gefächerte Ausbildung – unter anderem in Safesport, Gesundheitsförderung und integrativer Sportkultur. Das ist die ideale Basis, um Kindern und Jugendlichen über den Sport einen gesunden Lebensstil näherzubringen.“

Nicht nur Profisportler:innen, sondern auch viele engagierte Freizeitsportler:innen machen an der BSPA ihr Hobby zum Beruf. Voraussetzung dafür sind die Liebe zum Sport, ein abgeschlossener Pflichtschulabschluss – und das Bestehen der Aufnahmeprüfung am 8. und 9. September 2025.

i. A. d. BSPA Wien