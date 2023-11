Hörl/Horst bei Chiang Mai-Challenger topgesetzt

15. November 2023

Am Sonntag gewann Timo Hammarberg mit Tim Berger bei der U21-Weltmeisterschaft die Silbermedaille, ab Donnerstag ist der Wiener Neustädter beim World Tour-Challenger Chiang Mai/Thailand an der Seite von Laurenc Grössig am Start. Die beiden bestreiten wie auch Franziska Friedl/Katharina Schützenhöfer und Paul Pascariuc/Laurenz Leitner die Qualifikation. Zwei weitere Paare des win2day Beach Volley Team Austria, Dorina Klinger/Ronja Klinger und Julian Hörl/Alex Horst, sind aufgrund ihres Rankings im Main Draw, der am Freitag beginnt. Hörl/Horst sind sogar topgesetzt und wollen einen weiteren Schritt Richtung Olympische Spiele kommenden Sommer in Paris setzen.

mehr Info auf volleynet.at

im Auftrag des ÖVV