21. Mai 2026

Lange Jahre schlug das Herz des österreichischen Beachvolleyballsports mit internationalen Premium-Events wie Welt- und Europameisterschaften am Wörthersee. Nun rückt die win2day Beach Volleyball Tour Pro 2026 das Ufer des größten Kärntner Binnengewässers wieder in den Fokus, wenn vom 22. bis 25. Mai das Hitschies Masters Pörtschach powered by Kelag in Szene geht.

Ganze Meldung:

Hitschies Masters Pörtschach powered by Kelag: Emotionale Rückkehr an den Wörthersee | ÖVV

i. A. d. ÖVV