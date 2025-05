Großer Andrang beim Sport Austria Summit Sommerfest 2025

23. Mai 2025

Sportlich, stimmungsvoll und bestens vernetzt: Der Einladung von Sport Austria-Präsident Hans Niessl zum traditionellen Sport Austria Summit Sommerfest folgten gestern Donnerstag rund 400 Gäste aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien in den legendären Volksgarten Club im Herzen Wiens.



Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Bundesministerin Claudia Plakolm, Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt, Oberösterreichs Sportlandesrat Markus Achleitner sowie Sportsprecher:innen der Parteien. Auch ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter war anwesend, ebenso Ex-Schwimmstar Mirna Jukić und die Ski-Legenden Alexandra Meissnitzer, Fritz Strobl und Reinfried Herbst. Ergänzt wurde das vielseitige Teilnehmer:innenfeld durch zahlreiche Heeres-, Polizei- und Justiz-Sportler:innen sowie Präsident:innen und Generalsekretär:innen der österreichischen Dach- und Fachverbände – darunter auch der neue ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll.

Präsident Hans Niessl zeigte sich erfreut über den gelungenen Abend: „Es ist großartig zu sehen, wie viele Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Bereichen sich hier für den Sport in Österreich engagieren und das Sommerfest für einen qualitätsvollen Austausch in entspannter Atmosphäre nutzen. Dieses Fest ist nicht nur ein gesellschaftliches Highlight, sondern auch ein starkes Zeichen der Verbundenheit mit der heimischen Sportlandschaft.“

In lockerer Stimmung wurden bestehende Netzwerke gepflegt, neue Kontakte geknüpft und Impulse für die zukünftige Entwicklung des österreichischen Sports gesetzt – ein Abend ganz im Zeichen des Miteinanders. Das Sommerfest bildete zugleich den Ausklang eines intensiven Tages: Bereits am Vormittag hatte Sport Austria zur Expert:innentagung 2025 unter dem Motto „Infrastrukturoffensive statt Bewegungsdefensive: Sportstätten neu denken“ ins Courtyard by Marriott Vienna geladen.

Im Rahmen der Eröffnung des Sommerfests bekräftigte Niessl nochmals die zentralen Anliegen der Tagung: „Nach der aktuellen Sparphase der Bundesregierung braucht es ein echtes Comeback-Paket für den Sport – u.a. mit einer Investitionsoffensive in nachhaltige, energieeffiziente und barrierefreie Sportstätten. Ein zentrales Fazit der Tagung: Die Öffnung von Schulsportstätten an schulfreien Tagen ist – nicht zuletzt dank digitaler Lösungen – definitiv umsetzbar. Darüber hinaus könnte eine gezielte Deregulierung nach internationalen Vorbildern rund 30 Prozent der Baukosten bei Neu- und Umbauten einsparen. Diese Erkenntnisse werden wir gezielt in unsere weiteren Gespräche mit der Politik einbringen. Klar ist: Sportstätten sind die Basis für sportliche Betätigung im Spitzen- wie im Breitensport – und damit auch ein zentraler Pfeiler für die Gesundheitsvorsorge. Wer mehr Sportstätten baut, benötigt später weniger Krankenbetten.“

