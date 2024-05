Fußball-Hauptstadt Graz

20. Mai 2024

Die Fußball-Hauptstadt Österreichs ist zweifelsfrei Graz. Sturm hat das Double gewonnen, die Regentschaft von Salzburg beendet. Wer am Ende der Saison ganz vorne ist, ist verdient Meister. Auch der Aufsteiger kommt mit dem GAK aus Graz.

Sturm hat in den vergangenen Monaten mit Trainer Christian Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker sehr viel richtig gemacht. Diese Saison standen im Dress der „Blackies“ nicht nur elf gute Spieler, sondern fast immer auch eine gute Mannschaft auf dem Platz. Was Salzburg nicht so oft gelang und dem Rest der Liga sowieso nicht…