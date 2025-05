„Für einen kleinen Verein ist es etwas ganz Besonderes im Happel zu spielen“

Morgen, Dienstag, wird um 19 Uhr im Ernst-Happel-Stadion das 35. Finale des „Sport Riss“ Wiener Landescups zwischen dem SV Dinamo Helfort und Red Star Penzing angepfiffen. Die Heimplätze der Vereine aus Ottakring liegen nur wenige Meter auseinander – die Zuschauer:innen erwartet also ein echtes Lokalderby. Im Fan.at-Talk bei Krone.tv stimmen Helfort-Cheftrainer Stefan Coric, der Sportliche Leiter von Red Star, Michael Sonvilla, und WFV-Präsidiumsmitglied Mario Riemel auf das Nachbarschaftsduell um den prestigeträchtigen Titel ein.

Die Mannschaften kennen einander – schließlich sind sie Stadtliga-Rivalen. „Wir erwarten keine großen Überraschungen“, erklärt Coric, der hofft, dass nach den verlorenen Wiener Landescup-Finali 2023 und 2024 aller guten Dinge drei sind. Natürlich fiebert auch das Red-Star-Lager dem Dienstagabend entgegen. Die Erinnerungen ans Prater-Oval sind bestens: Vor zehn Jahren holte man den Titel. „Ein unvergesslicher Moment. Für einen kleinen Verein ist es etwas ganz Besonderes im Ernst-Happel-Stadion zu spielen“, so Sonvilla im Fan.at-Talk. Sein Team sei zwar nach der Winterpause in der Rückrunde leistungsmäßig noch nicht dort, wo man hinwolle, „aber wir können in diesem einen Spiel über uns hinauswachsen“.

Nach packenden Halbfinalduellen „hätten es sich alle vier Teams verdient, im Endspiel zu stehen“, hob WFV-Präsidiumsmitglied Riemel in der Studiosendung hervor. Umso mehr freut er sich auf ein stimmungsvolles Endspiel vor schöner Kulisse. Für tolle Atmosphäre – schon vor und dann im Stadion – werden bestimmt die vielen Jugendmannschaften beider Vereine sorgen.

Das große Finale im „Sport Riss“ Wiener Landescup kann kommen. Der Eintritt ist frei – und die Vorfreude riesig!