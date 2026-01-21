EuroVolley-Highlight & Spannung am Beach: 2026 im Überblick

Die heimischen Volleyball-Fans dürfen sich auf ein umfangreiches und hochspannendes Volleyballjahr 2026 freuen! Ein ganz besonderer Höhepunkt für den Österreichischen Volleyball Verband ist dabei die Teilnahme des Damen-Nationalteams an derEuroVolley – und das in unmittelbarer Grenznähe: Rotweißrot bestreitet die Poolspiele in Brünn und trifft dort unter anderem auf Mit-Gastgeber Tschechien sowie Serbien: Hinreisen, anfeuern, mitfiebern!
Darüber hinaus wartet das Jahr 2026 mit zahlreichen internationalen Auftritten der Nachwuchs- sowie der Damen- und Herren-Nationalteams, packenden Partien in der Austrian Volley League, nationalen Meisterschaften in allen Altersklassen sowie einer umfangreichen Beachvolleyball-Saison mit nationalen und internationalen Highlights auf. Kurzum: Der Terminkalender bietet alles, was das Volleyballherz höherschlagen lässt.
Beispielsweise auch die reformierte European League: Hier geht es 2026 erstmals um Tickets für die Europameisterschaft 2028. Österreichs Damen-Nationalteam bekommt es dabei im Juni unter anderem mit Schweden zu tun – und somit mit Weltklasse-Spielerin Isabelle Haak. Bei den Herren beginnen die Duelle gleich mit einem echten Kracher: Finnland, Sieger der Golden League 2025, WM-Teilnehmer 2025 und für die EuroVolley 2026 qualifiziert, wartet zum Auftakt!
Die win2day Beach Volleyball Tour Pro zieht wieder ab Mai – Auftakt in Neusiedl am See – quer durch Österreich und will ihre Erfolgsstory weiter fortschreiben. Zuletzt sorgte die nationale Tour (der Terminplan folgt im Februar) mit einem Zuschauer:innen-Rekord von 100.000 Fans landesweit für Gänsehautmomente. Und auch international richtet sich der Blick nach vorne: Für die heimischen Spitzen-Beachvolleyballer:innen beginnt voraussichtlich ab November 2026 die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Wer kann sich seinen Traum von einer Olympia-Teilnahme verwirklichen?
NACHWUCHS NATIONALTEAMS
U16 Nationalteams (w/m)
Jänner 2027: EM-Qualifikation (1. Runde)
U18 Nationalteams (w/m)
08.01.–11.01.2026: EM-Qualifikation (1. Runde)
NTW: Zadar (CRO) das ÖVV-Mädchen-Nationalteam hat die nächste Runde erreicht!
NTM: Maribor (SLO) das ÖVV-Burschen-Nationalteam belegte Platz drei und steht in der nächsten Runde!
26.03.–29.03.2026: EM-Qualifikation (2. Runde)
01.07.–12.07.2026: EM-Finalrunde w (Lettland & Litauen, falls qualifiziert)
07.07.–18.07.2026: EM-Finalrunde m (Italien, falls qualifiziert)
U20 Nationalteams (w/m)
August/September 2026: EM-Qualifikation (1. Runde)
SENIOR NATIONALTEAMS
European League 2026
Week 1 (05.–07.06.2026, Österreich)
Nationalteam Damen
05.06.: SVK vs. AUT
06.06.: ISL vs. SVK
07.06.: AUT vs. ISL
Nationalteam Herren
05.06.: FIN vs. AUT
06.06.: MNE vs. FIN
07.06.: AUT vs. MNE
Week 2
Nationalteam Damen (Schweiz)
13.06.: AUT vs. GEO
14.06.: SUI vs. AUT
Nationalteam Herren (Estland)
13.06.: AUT vs. KOS
14.06.: EST vs. AUT
Week 3
Nationalteam Damen (Ort offen: DEN, LUX, ALB oder LTU)
19.06.: AUT vs. Team aus der Preliminary Round
20.06.: SWE vs. AUT
Nationalteam Herren (Luxemburg)
19.06.: AUT vs. LUX
20.06.: GRE vs. AUT
MEVZA Turnier (Damen & Herren)
22.–24.05.2026 (Termin vorbehaltlich finaler Bestätigung)
DAMEN NATIONALTEAM – EUROVOLLEY 2026
Poolspiele in Brünn
21.08.: AUT vs. SRB
22.08.: AUT vs. CZE
24.08.: AUT vs. UKR
25.08.: AUT vs. GRE
26.08.: AUT vs. BUL
AUSTRIAN VOLLEY LEAGUE & CUP
AVL I & AVL II Cup – Final Four
Semifinale (Fr., 27.02.2026)
13:30: 1. Halbfinale AVL I Cup Women
15:30: 2. Halbfinale AVL I Cup Women
18:00: 1. Halbfinale AVL I Cup Men
20:00: 2. Halbfinale AVL I Cup Men
Finale (Sa., 28.02.2026)
12:30: Finale AVL II Cup Women
14:30: Finale AVL II Cup Men
17:35: Finale AVL I Cup Women (live ORF Sport+)
20:20: Finale AVL I Cup Men (live ORF Sport+)
AVL I Women
Start Play-offs (Viertelfinale): 07.03.2026
Finalserie (Best of Five):
18./19.04., 25./26.04., 28./29.04.2026
Optional: 01.05., 03.05.2026
AVL I Men
Start Play-offs (Viertelfinale): 04./05.03.2026
Finalserie (Best of Seven):
11./12.04., 14.–16.04., 21.–23.04., 25./26.04.2026
Optional: 28./29.04., 01.05., 03.05.2026
ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFTEN (ÖMS)
U20
Qualifikation: 01.02.2026
Endrunde: 21.–22.02.2026
U18
Qualifikation: 02.–03.05.2026
Endrunde: 16.–17.05.2026
U16
Qualifikation: 09.–10.05.2026
Endrunde: 23.–24.05.2026
U14
16.–17.05.2026
U13
30.–31.05.2026
BEACHVOLLEYBALL – NACHWUCHS NATIONAL
02.–08.02.2026: U18 Girls Camp, St. Pölten (tbc)
06.–12.04.2026: U18 Sichtung & Camp, Riccione (tbc)
29.–31.05.2026: U18 Sichtung (tbc)
19.–21.06.2026: BJB Beach U16, Perg (confirmed)
22.–23.07.2026: Junior ÖMS U15, Tirol (tbc)
24.–26.07.2026: Junior ÖMS U17, Tirol (tbc)
30.–31.07.2026: Junior ÖMS U19, Steiermark (tbc)
01.–02.08.2026: Junior ÖMS U21, Steiermark (tbc)
BEACHVOLLEYBALL – NATIONAL
Die win2day Beach Volleyball Tour Pro zieht wieder ab Mai – Auftakt in Neusiedl am See – quer durch Österreich und will ihre Erfolgsstory weiter fortschreiben. Der Terminplan folgt im Februar.
BEACHVOLLEYBALL – INTERNATIONAL ELITE
Februar 2026: Vorbereitungscamps (tbc)
04.–08.03.2026: Challenge Bhubaneswar (India)
11.–15.03.2026: Elite João Pessoa (Brazil)
18.–22.03.2026: Challenge Tlaxcala (Mexico)
25.–29.03.2026: Challenge Quintana Roo (Mexico)
08.–12.04.2026: Elite Saquarema (Brazil)
29.04.–03.05.2026: Elite Brasília (Brazil)
13.–17.05.2026: Challenge Xiamen (China)
27.–31.05.2026: Elite Ostrava
10.–14.06.2026: Challenge Alanya (Turkey)
01.–05.07.2026: Elite Gstaad
22.–26.07.2026: Challenge Shangluo (China)
12.–16.08.2026: EuroBeachVolley, Stare Jabłonki
19.–23.08.2026: Elite Montreal
Die Olympiaqualifikation beginnt voraussichtlich im November 2026.
BEACHVOLLEYBALL – INTERNATIONAL NACHWUCHS
08.–12.07.2026: FIVB U18 Weltmeisterschaft, Den Haag
31.10.–04.11.2026: Youth Olympic Games, Senegal
CEV U18 Europameisterschaft (tbc)
CEV U20 Europameisterschaft (tbc)
CEV U22 Europameisterschaft (tbc)
i. A. d. ÖVV