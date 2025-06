Dragons ringen Vikings nieder – drei Playofftickets vergeben

8. Juni 2025

Die Danube Dragons haben das zweite Wiener Derby der Austrian Football League 2025 für sich entschieden. Das Team von Head Coach Fred Armstrong bezwang die AFC Vienna Vikings am Sonntag zum Abschluss der 8. Runde vor Heimpublikum mit 17:14. Somit stehen die Dragons wie die Graz Giants – 35:6 über die Salzburg Ducks am Samstag – bei 6-2, die Vikings bei 5-3. Die drei Topteams haben ihr Playoffticket seit diesem Wochenende in der Tasche. Im zweiten Sonntagsspiel sicherten die Prague Black Panthers mit einem 24:10-Auswärtserfolg bei den SWARCO Raiders Tirol den vierten Tabellenplatz ab. Der Titelverteidiger (4-4) ist damit klar auf Halbfinalkurs, während die Raiders (2-6) nur noch theoretische Chancen auf die Playoffs haben. MEHR

i. A. d. AFBÖ