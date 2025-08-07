Drachen, Drohnen – Mega-Party﻿

7. August 2025





Am Donnerstag beginnen in Chengdu die 12. World Games (7.–17. August 2025). Über das Show-Programm hüllen sich die chinesischen Gastgeber:innen in Schweigen, aber klar ist: Athlet:innen, Betreuer:innen und Fans erwartet ein XXL-Spektakel. Österreichs Fahnen-Duo hat nach dem Check-in im Athlet:innen-Dorf bereits die erste gemeinsame „Training-Session“ absolviert. Sportlich eröffnet wird aus österreichischer Sicht durch Bogenschütze Nico Wiener.

Für Chef de Mission Aria Siami (Sport Austria) sind es bereits die dritten World Games nach Breslau 2017 und Birmingham 2022. Doch Chengdu toppt alles bisher Dagewesene: größer, heißer und deutlich professioneller. „Hier wird nichts dem Zufall überlassen – und wenn’s irgendwo hakt, wird sofort nach Lösungen gesucht“, so der Steirer, der am Mittwoch das Fahnen-Duo im Village begrüßte.

Die Faustballer:innen um Antonia Woitsch haben sich akklimatisiert und sind ins Dorf übersiedelt. Orientierungsläufer Jannis Bonek kam bereits am Dienstag an. Für Siami war die Wahl der Fahnenträger:innen klar: „Beide waren 2022 in Birmingham dabei, haben starke Leistungen gezeigt. Österreich zählt im Faustball zur Weltspitze, und Jannis ist seit 2022 ebenfalls ganz vorne mit dabei.“

Woitsch und Bonek mussten nicht lange überlegen. „Es ist ein riesiger Stolz, Österreich beim Einmarsch anzuführen. Ganz ehrlich – ich kann’s noch immer kaum glauben“, so Woitsch. Auch Bonek freut sich: „Wir marschieren früh ein – das wird sicher cool. Diese Aufgabe macht die World Games für mich noch besonderer.“

Die Vorfreude auf das Opening im Tianfu International Conference Center ist riesig – auch wenn vieles noch geheim bleibt. Klar ist: Um 14 Uhr (MESZ) beginnt „die erste große Party der Spiele“. Drachen, Drohnen, Pandas und Party – die Erwartungen sind hoch, inspiriert auch von den legendären Olympischen Spielen 2008. „Ich habe gehört, es soll drei Feuerwerke geben – ich lass mich überraschen“, bleibt Woitsch gelassen.

Für sie zählt ohnehin das Miteinander: „Was die World Games besonders macht, ist der Austausch mit anderen Athlet:innen – national wie international. Man kann Teamkolleg:innen anfeuern und andere Sportarten live erleben“, freut sich die Vorsitzende der IFA-Athlet:innenkommission.

Noch vor der Eröffnungsfeier geht es für Nico Wiener los. Der Burgenländer eröffnet am Donnerstagmorgen im Qinglong Lake Park mit der Compound-Qualifikation (7:30–10:00 MESZ). Nach dem Achtelfinal-Aus 2022 hat er diesmal die Medaille im Visier. Sein Motto: „Locker bleiben – dann läuft’s am besten!“

PM/RED