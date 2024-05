Startschuss zu den Sport Austria Finals in Innsbruck

29. Mai 2024

Von Graz nach Innsbruck. Auflage Nummer 4 der Sport Austria Finals wird heute eröffnet. Die Pressekonferenz vor den Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien im Re-Live.

Sportliche Höchstleistungen. Begeisterte Zuschauer:innen. Tolle Infrastruktur. Und ein Rahmenprogramm, bei dem Klein und Groß auf ihre Rechnung kommen. Die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien finden 2024 und 2025 in Innsbruck statt und trumpfen mit neuen Superlativen auf. Mehr als 6.500 Athlet:innen ermitteln in 41 Sportarten und über 200 Medaillen-Entscheidungen ihre Besten und küren ihre österreichischen (Staats-)Meister. Der Rekord von 45.000 Zuschauer:innen aus Graz soll gebrochen werden. Sport Austria-Präsident Hans Niessl dazu im Tirol Live-Interview.

