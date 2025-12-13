CEV European League 2026: Gegner und Termine für den Kampf um EM-Tickets

13. Dezember 2025

Die Auslosung zur CEV Volleyball European League 2026 ist erfolgt – damit steht fest: Der Österreichische Volleyballverband (ÖVV) richtet Anfang Juni erneut einen großen Doppel-Heimspiel-Event für Damen und Herren aus. Der genaue Austragungsort wird in den kommenden Wochen fixiert. Somit geht es bereits im Juni 2026 für die österreichischen Nationalteams um viel: Es steht die Qualifikation für die EuroVolley 2028 auf dem Spiel. Österreichs Frauen-Team bekommt es mit Schweden und damit mit Superstar Isabelle Haak zu tun.

