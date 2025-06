Bühne frei für die Held:innen des Sports

13. Juni 2025

Am kommenden Mittwoch werden die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien eröffnet. Nach der erfolgreichen Premiere in Innsbruck ist die Tiroler Landeshauptstadt in diesem Jahr zum zweiten Mal Gastgeber von Österreichs größter Multi-Sportveranstaltung.

„Die Sport Austria Finals sind seit nunmehr fünf Jahren die wichtigste und größte Plattform für all die ‚stillen Held:innen‘ des österreichischen Sports. Wir bieten jenen Athlet:innen die verdiente Bühne, die genauso hart trainieren, wie ihre Kolleg:innen aus den populären Sportarten, aber eben nicht im Fokus der täglichen Berichterstattung stehen“, betont Sport-Austria-Präsident Hans Niessl die Wichtigkeit von Österreichs größter Multi-Sportveranstaltung.

Neue Talente und Sportarten im Rampenlicht

Die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien haben darüber hinaus aber auch einen hohen gesellschaftlichen Mehrwert. „Das Event ist nicht nur ein wichtiger Impuls für 37 Sportarten, sondern vor allem für die Gesellschaft. Mit den Sport Austria Finals motivieren wir vor allem Jugendliche, Sport zu betreiben, sich mehr zu bewegen und etwas für die Gesundheit zu tun.“ In diesem Zusammenhang weist Niessl auch noch einmal auf die Gefahren durch die bevorstehenden Sparmaßnahmen der Bundesregierung hin. „Wir dürfen nie vergessen: Sport bringt mehr als er kostet. Wer in den Sport investiert, investiert in die Gesellschaft. Nach der Budgetkonsolidierung muss für den Sport ein Comeback-Paket kommen.“

Die Österreichischen Lotterien investieren seit Jahren in den heimischen Sport – und auch in die Sport Austria Finals. Aus gutem Grund, wie Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien, verdeutlicht. „Die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien ermöglichen es, junge Talente und neue, alternative Sportarten, ins Rampenlicht zu rücken. Die Sportler:innen und ihre Disziplinen haben es verdient, diese große Bühne zu bekommen.“ Zudem stünden die Finals für bestimmte Werte. „Gerade in komplexen, herausfordernden Zeiten ist Sport das verbindende Element. Vom Umgang der Sportler:innen miteinander, vom gegenseitigen Respekt und vom Verhalten im Moment bitterer Niederlagen können wir alle etwas lernen. Deshalb unterstützen wir die Sport Austria Finals gerne – und deshalb sind wir auch im nächsten Jahr dabei“, so van Lambaart.

Erstmals als Partner an Bord ist mit der Finals-Ausgabe 2025 OMNi-BiOTiC®. Gemeinsam mit seiner Sportmarke OMNi-POWER® sorgt das heimische Unternehmen dafür, dass Top-Athlet:innen nicht nur körperlich, sondern auch innerlich auf Sieg eingestellt sind.

Mit einer Extra-Portion Energie, optimaler Verträglichkeit und einem klaren Fokus auf Darmgesundheit zeigen die Produkte von OMNi-POWER®, was wirklich zählt: Power von innen heraus. Für mehr Leistung. Und mehr Fokus. Die Athlet:innen profitieren in mehrerlei Hinsicht von der neuen Partnerschaft, erklärt Philippe Karlik, Leiter des OMNi-POWER®-Teams: „Wir wissen nach über 30 Jahren in der Mikrobiomforschung genau, was ein gesunder Körper braucht, um Höchstleistungen zu erbringen. Wenn der Darm nicht gesund ist, wird es schwer, Leistung zu erbringen. Unsere Mission ist es, mit innovativen Produkten zur Leistungsfähigkeit und besseren Regeneration beizutragen – im Training wie im Wettkampf.“ OMNi-POWER® unterstützt als offizieller Partner der Finals die Sportler:innen mit einem exklusiven Performance-Package – bestehend aus OMNi-POWER® PROTEIN PLUS, CARBO GUM, CARBO GEL, GUT BAR und CARBOTONIC.

Neu: Drachenfliegen, Flag Football, Finals-App und RIAN

Neu an Bord – im Bestfall sogar auf den Smartphones – ist auch die Sport-Austria-Finals-App, über die sich die Athlet:innen, Trainer:innen und Betreuer:innen nicht nur akkreditieren, sondern auch brandaktuelle Wettkampf-Infos, Fotos, Videos und sogar ihre Öffi-Fahrscheine einsehen können. Das üppige Rahmenprogramm eröffnet Amadeus-Gewinner RIAN beim offiziellen Opening am Landestheatervorplatz am 18. Juni. Neue Sportarten, wie Flag Football oder Drachenfliegen, innovative Formate, der Decathlon-Mitmachtag und die erweiterte (digitale) Berichterstattung heben die Aufmerksamkeit für die Finals noch einmal auf ein neues Level.

„Der Spirit, den die Sport Austria Finals versprühen, ist in der gesamten Stadt sichtbar“, berichtet Softballerin Stefanie Spörl von den bisherigen Ausgaben. Die Spielerin der Stockerau Racoons war bislang bei jeder Ausgabe mit dabei und ist voller Vorfreude. „Die Softball-Landschaft in Österreich ist nicht so groß, bei den Finals treffen wir einmal im Jahr alle zusammen und treten dabei nicht nur in den sportlichen Wettstreit, sondern vor allem auch in den Austausch.“ Ziel für die Racoons ist der erste Sieg auf Tiroler Boden, nachdem es im Vorjahr beim Bewerb, der in Schwaz stattfindet, noch nicht rund lief.

Ausschließlich Siege nimmt sich Dominik Horvath vor. Der Schachgroßmeister hegt ambitionierte Ziele: „Ich will in diesem Jahr alle drei nationalen Titel gewinnen!“ Dazu würden eben auch die Titel im Blitz- und Schnellschach im Rahmen der Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien zählen. Auch einem Platz in den Top-100 der Weltrangliste jagt der Burgenländer hinterher. „Die Ziele sind ambitioniert, aber sie motivieren mich, Tag für Tag noch mehr zu trainieren.“ Und wenn es einmal nicht nur vorwärts geht? „Es geht im Spitzensport auch darum, Rückschläge gut wegzustecken, aufzustehen und stärker zurückzukommen.“

Disc-Golf-Ass Stanislaus Amann hatte in dieser Saison bislang kaum Rückschläge zu verarbeiten. „Ich bin im Moment in einem Flow, spiele das beste Disc Golf meiner Karriere.“ Eine Erklärung hat der neunmalige Turniersieger der laufenden Saison auch parat: „Ich vertraue stark auf meine Routinen, das Setup, die Form und der Fitnesszustand passen. So kann es weitergehen.“ Gerne bei den Welt- und Europameisterschaften sowie den World Games, die im Highlight-Jahr 2025 bevorstehen. Die Finals bieten in diesem Jahr den besten Doppel-Paarungen die Chance auf den nationalen Titel vor großem Publikum. „Das nordische Zentrum in Seefeld bietet sich perfekt für ein Disc-Golf-Spektakel an“, weiß Amann, der diesmal auf besseres Wetter hofft. 2024 waren nach starken Regenfällen nur zwei Runden möglich.

Unabhängig vom Wetter werden Sarah Fischer und Matthias Zatschkowitsch performen. Österreichs beste Gewichtheberin hat kräftig umgekrempelt und nimmt wieder Anlauf auf ihren nächsten Staatsmeistertitel – in einer niedrigeren Gewichtsklasse. „Für Gewichtheben sind die Finals extrem wichtig, weil das Interesse für unsere Sportart größer ist. Es fühlt sich nach Olympischen Spielen an.“ Zatschkowitsch freut sich nach einem Jahr Pause über das Finals-Comeback des Sportkegelns: „Wir sind stolz und dankbar, dass wir Sportkegeln nach der WM-bedingten Pause im Vorjahr, nun wieder bei den Sport Austria Finals präsentieren können“, sagt der Vize-Europameister.

