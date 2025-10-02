35 neue Studierende starten ins Sportlehrer:innen-Studium

2. Oktober 2025

Am 8. und 9. September 2025 fanden an der Bundessportakademie (BSPA) Wien die Aufnahmeprüfungen für die Ausbildung zur staatlich geprüften Sportlehrerin bzw. zum Sportlehrer statt. Insgesamt nahmen rund 55 Bewerber:innen teil – 35 von ihnen konnten die Prüfung erfolgreich absolvieren und starteten nun diese Woche ins erste Ausbildungsjahr.

„Mit über 30 neuen Studierenden sind wir generell zufrieden. Künftig werden wir noch gezielter Mädchen ansprechen. In den vergangenen Jahren hatten wir rund 80 Anmeldungen, von denen im Schnitt etwa 55 zur Aufnahmeprüfung angetreten sind“, erklärt Edina Leber-Zs. Toth von der BSPA Wien.

Neben sportpraktischen Fähigkeiten vermittelt die BSPA auch pädagogische, gesundheitsfördernde und gesellschaftlich relevante Kompetenzen. Mag. Norbert Meister, Direktor der BSPA Wien, betont: „Unsere Ausbildung eröffnet viele Perspektiven – von Schulen über Vereine bis hin zur selbständigen Tätigkeit. Mit Schwerpunkten wie Safesport, Gesundheitsförderung und integrativer Sportkultur schaffen wir die Grundlage dafür, dass Kinder und Jugendliche durch Sport einen gesunden Lebensstil entwickeln können.“

Voraussetzungen, um die Sportlehrer:innen-Ausbildung (6 Semester) in Angriff nehmen zu können, sind die Liebe zum Sport, ein abgeschlossener Pflichtschulabschluss – und eben das Bestehen der jährlich stattfindenden Aufnahmeprüfungen.

www.bspa.at