Berger/Hohenauer und Hammarberg/Berger holen Gold

5. Mai 2025

Die Sieger:innen des „Burgenland MASTERS Neusiedl am See powered by Kronen Zeitung“ im Rahmen des „Kia Beach & Surf Fest“ heißen Lia Berger/Lilli Hohenauer und Timo Hammarberg/Tim Berger. Die U18-Europameisterinnen 2024 besiegten Samstagabend im Finale des Auftaktturniers der „win2day Beach Volleyball Tour PRO 2025″ Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl in drei Sätzen. Auch Hammarberg/Berger triumphierten im Tie-Break, bezwangen Paul Pascariuc/Alex Horst.

