Berger/Hohenauer und GrÃ¶ssig/Trummer triumphieren in Innsbruck

1. Juni 2025

Lia Berger/Lilli Hohenauer und Laurenc Grössig/Maximilian Trummer haben beim MEVZA Innsbruck BeachEvent im Rahmen der win2day Beach Volleyball Tour PRO für Festspiele in Rot-weiß-rot gesorgt. Die ÖVV-Teams gewannen am bummvollen Center Court auf dem Marktplatz bei bestem Beachvolleyball-Wetter Gold. Für Berger/Hohenauer, Staats- und U18-Eruopameisterinnen 2024, war es bereits der zweite Saisonsieg bei einem Turnier der MASTERS-Kategorie. Grössig/Trummer hatten im vergangenen Jahr in Innsbruck Silber geholt, diesmal gelang ihnen der ganz große Wurf. Abgerundet wurde das sensationelle österreichische Ergebnis durch den dritten Platz von Florian Schnetzer/Felix Friedl. Mehr:

i. A. d. win2day Beach Volleyball Tour PRO