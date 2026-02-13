Austrian Volley Cup: Final Four komplett

13. Februar 2026

Im letzten Viertelfinale des Austrian Volley Cups Women qualifizierten sich die Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz durch einen 3:0-Sieg über den UVC Holding Graz für das Final Four, das am 27. und 28. Februar in Amstetten in Szene geht.

Wie schon in den beiden AVL-Duellen setzte sich auch im dritten steirischen Derby der Saison das Heimteam durch, nach 81 Minuten lauteten die Satzergebnisse 25:21, 25:18, 25:21.

Topscorerin in der Sporthalle Eisenerz war die Grazer Außenangreiferin Sara Neiss mit elf Punkten. Zur MVP wurde Nicole Holzinger, Zuspielerin der Gastgeberinnen, gewählt.

„Das Spiel war von Anfang an auf echt hohem Niveau. Zu Beginn war’s ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber dann haben wir echt Gas gegeben und uns absetzen können. Wir freuen uns, wieder im Final Four zu spielen und die Chance auf den Cupsieg zu haben“, bilanzierte Mittelblockerin Carina Goldberger.

Im Semifinale bekommen es die Erzbergmadln mit den LINZ AG Steelvolleys zu tun. Um das andere Endspielticket spielen die Titelverteidigerinnen vom VB NÖ Sokol/Post und die PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg.

Austrian Cup Final Four 2026: Kartenverkauf gestartet

Am 27. und 28. Februar 2026 steigt das Austrian Volley Cup Final Four der Damen und Herren in der Johann Pölzl-Halle in Amstetten. Die Tickets sind ab sofort erhältlich!

Ticketplattform: Austrian Volley Cup Finals 2026 | Buy tickets at Tickethead

Spielplan:

27. Februar 2026 – Halbfinale

Damen

13:30 Uhr: VB NÖ Sokol Post vs. PSVBG Salzburg

15:30 Uhr: Linz AG Steelvolleys vs. Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz

Herren

18:00 Uhr: SK Zadruga Aich/Dob vs. UVC Holding Graz

20:00 Uhr: TSV Raiffeisen Hartberg vs. Union Raiffeisen Waldviertel

28. Februar 2026 – Finale

Damen AVL II: 12:30 Uhr

Herren AVL II: 14:30 Uhr

Damen AVL I: 17:35 Uhr

Herren AVL I: 20:20 Uhr

Ticketpreise:

Vollpreis:

€ 19/Tag

€ 35/2 Tage

Ermäßigt:

€ 14/Tag

€ 25/2 Tage

Gratis: bis 14 Jahre

VIP-Ticket:

€ 65/Tag

€ 110/2 Tage

i. A. d. ÖVV