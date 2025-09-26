Am Samtag steigt ﻿#BeActive-Night

26. September 2025

Die Europäische Woche des Sports feiert 2025 ihr zehnjähriges Bestehen. Unter dem Motto #BeActive wird in ganz Europa seit einem Jahrzehnt dazu aufgerufen, Bewegung selbstverständlicher Teil des Alltags werden zu lassen.

Am Samstag, den 27. September 2025, laden ab 17.00 Uhr Vereine und Organisationen in ganz Österreich zur #BeActive Night ein. An insgesamt 48 Standorten gibt es die Möglichkeit, unkompliziert und niederschwellig verschiedenste Sportarten auszuprobieren – ähnlich wie bei der Langen Nacht der Museen. Ziel ist es, die Bevölkerung zu mehr Bewegung im Alltag zu motivieren.

Die #BeActive Night ist Teil der Europäischen Woche des Sports, die von der Europäischen Kommission finanziert wird. In Österreich koordiniert Sport Austria die Europäische Woche des Sports, die Fit Sport Austria GmbH ist für die Umsetzung der #BeActive Night verantwortlich.

Eingebettet ist die Veranstaltung in die Initiative „50 Tage Bewegung“, die gemeinsam mit „Wir bewegen Österreich“ und in Kooperation mit dem ORF bis zum Nationalfeiertag am 26. Oktober läuft – einem Tag, der in Österreich traditionell im Zeichen der Bewegung steht.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl erklärt: „Das wird ein bewegter Herbst! Mit den Initiativen 50 Tage Bewegung und Wir bewegen Österreich mit dem ORF als Partner haben wir Angebote für Jung und Alt. Ich freue mich, wieder #BeActive-Botschafter zu sein, werde die #BeActive-Night auch besuchen und mitmachen. Das Motto #BeActive steht für ein gesünderes, erfüllteres Leben. Wenn wir es schaffen, Bewegung selbstverständlich in den Alltag zu integrieren, gewinnen wir ein gesünderes, glücklicheres Österreich.“

#BeActive-Botschafter:innen 2025

Andreas Onea, paralympischer Schwimmer – „Viele Menschen wissen gar nicht, dass ich Sportler bin.“

Katrin Neudolt, gehörlose Badmintonspielerin – „Ich muss dem Schiedsrichter viel erklären.“

Hans Niessl, Sport Austria-Präsident – „Bewegung gehört zu meinem Alltag.“

Sarah & Ewald Fischer, Gewichtheberin & Trainer – „Du musst dein Ziel stets im Blick haben.“

Marlis Birkner, Gesangspädagogin – „Manchmal fühle ich mich wie eine Trainerin.“

Jakob Dunshirn, Ultimate Frisbee Spielertrainer:in – „Egal wie gut du bist, du kannst allein keinen Punkt machen.“

23.–30. September: #BeActive!

Mehr Info: www.beactive-austria.at

i. A. v. Sport Austria