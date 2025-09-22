Tag des Sports begeistert mit Vielfalt und Stars am Wiener Heldenplatz

22. September 2025

Der Tag des Sports ist das große Fest des österreichischen Sports! Auch in diesem Jahr verwandelte sich der Wiener Heldenplatz am Samstag in eine eindrucksvolle Bühne für Bewegung, Begegnung und Begeisterung: Über 80 Sportarten konnten ausprobiert werden, rund 100 heimische Verbände präsentierten bei der 24. Auflage ihre Vielfalt. Zigtausende Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, Neues kennenzulernen und hautnah mit dabei zu sein.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl betonte die Bedeutung der Veranstaltung: „Der Tag des Sports zeigt jedes Jahr auf beeindruckende Art und Weise die Vielfalt der österreichischen Sportkultur – und das vor der einzigartigen Kulisse des Heldenplatzes. Ein starkes Zeichen des heimischen Sports.“

Besonders beliebt war auch das Programm des Österreichischen Volleyball-Verbands (ÖVV), der mit spannenden Mitmach-Stationen – einer Service-Challenge und einer Zuspiel-Challenge – aufwartete. Ein Höhepunkt für Fans waren zudem die Autogrammstunden mit Christoph Dressler, Moritz Pristauz und Julian Hörl, die zahlreiche Besucher:innen an den Stand des ÖVV lockten.

