1980 Wien gegen SV Wienerberg 1921 Wer holt den „Sport Riss“ Wiener Landescup?﻿

18. Mai 2026

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Am Mittwoch, um 19:00 Uhr, geht im Happel-Stadion das Finale um den „Sport Riss“ Wiener Landescup zwischen dem FC 1980 Wien und dem SV Wienerberg 1921 in Szene.

Die Wienerberger, „Sport Riss“ Wiener Landescup-Sieger 1990 und 2004, führen die Wiener Stadtliga klar an, verloren allerdings das Hinrundenspiel beim aktuell auf dem vierten Tabellenplatz stehenden Favoritener Bezirksrivalen im Herbst mit 1:2. Das Retourmatch im Meisterschafts-Showdown steigt nur zwei Tage nach dem Cup-Finale im Prater-Oval. 1980 Wien konnte den Landescup bislang noch nicht gewinnen. 2025 hatte Helfort diesen Titel geholt.

„Weil wir nicht mehr im Meisterschaftsrennen sind, haben wir den Fokus schon länger auf das Cup-Finale gerichtet“, versucht Fadil Mulalic, Trainer des FC 1980 Wien, im Interview mit FAN.AT einen kleinen Vorteil für seine Truppe auszumachen. „Wir sind aber sicher Außenseiter. Beide Mannschaften kennen sich in- und auswendig. Deshalb wird es ein wohl sehr enges und taktisches Spiel werden. Mal schauen, wer weniger Fehler macht und sich am Ende durchsetzt.“ Sein Gegenüber, Werner Hasenberger, befindet sich indessen mit dem SV Wienerberg 1921 auf Double-Kurs: „Im Cup-Finale zu stehen und parallel auch Meister werden zu können, ist eine super Sache. Natürlich wollen wir beide Bewerbe gewinnen.“ Aber: „Wir wissen, was in der Meisterschaft gegen 1980 Wien passiert wird. Es wird extrem schwer. Unser Zugang ist, Spaß zu haben, das Finale zu genießen und trotzdem den sportlichen Aspekt in den Vordergrund zu stellen.“

„Sport Riss“ Wiener Landescup der Herren, Halbfinalspiele:

Mittwoch, 08.04.2026 | 19:00 Uhr: SV Wienerberg 1921 – Cro Vienna 2:1 (2:1)

Dienstag, 14.04.2026 | 19:00 Uhr: 1980 Wien – Gersthofer SV 3:2 (0:1)

Die Final-Termine:

Mittwoch, 20. Mai 2026 |19:00 Uhr: Finale „Sport Riss“ Wiener Landescup der Herren

(Ernst-Happel-Stadion): 1980 Wien – SV Wienerberg 1921

Donnerstag, 21. Mai 2026 | 19:00 Uhr: Finale Wiener Frauen Cup powered by UNIQA (Hohe Warte): USC Landhaus 1b – SV Essling

i.A.d. WFV