Wohlfahrtstätter aus Wahlheimat Portugal zurückgekehrt

Als letzter ÖVV-Legionär ist vor einer Woche auch Nationalteamkapitän Peter Wohlfahrtstätter nach Österreich zurückgekehrt. Der 31-jährige Wörgler in Diensten von Benfica Lissabon verbrachte die vergangenen Tage daheim in Tirol, wartete das Ergebnis seines Corona-Tests ab. Nun hat Wohlfahrtstätter Gewissheit, dass er nicht am Virus erkrankt ist. Ganze Meldung



ÖVV-Teamlibero Philipp Kroiss wechselt innerhalb der französischen Ligue A von Ajaccio Volley zu Aufsteiger Cambrai Volley. „Jetzt ist es offiziell. Der Vertrag läuft ein Jahr. Ich bin froh, in der Liga zu bleiben. Die Dichte ist einfach unglaublich, jedes Spiel ein Kampf und eine Herausforderung“, freut sich der 32-jährige Oberösterreicher. Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖVV)