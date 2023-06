win2day BVT Austria-Damen am Wochenende um CEV Nations Cup-Finalticket

6. Juni 2023

Mitte Mai haben sich die Männer des “win2day Beach Volley Team Austria“ in souveräner Manier fürs Finalturnier des CEV Beach Volley Nations Cup qualifiziert. Am kommenden Wochenende wollen es ihnen die Damen gleichtun. Für Rotweißrot bestreiten Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl und Dorina Klinger/Ronja Klinger das Vorrundenturnier in Budapest. Die weiteren Nationen im Pool D sind Ungarn, Kroatien, England und Italien. Der Turniersieger hat die Teilnahme an den CEV Nations Cup Finals 2023 sicher.

Beach Volley Nations Cup Pool D – Budapest

Der CEV Beach Volley Nations Cup wurde 2022 ins Leben gerufen und ersetzt den CEV Continental Cup. Zunächst wird eine Vorrunde (Preliminary Phase) gespielt. Die sieben Gruppensieger qualifizieren sich für die Nations Cup Finals 2023 mit acht Nationen. Die Top-3 des Finalturniers sind direkt für das Finalturnier 2024 qualifiziert. 2024 wird es zudem wieder eine Vorrunde (Preliminary Phase) geben. Nur der Nations Cup-Gewinner 2024 erhält einen Olympia-Quotenplatz! Jedes Länderduell besteht aus zumindest zwei Spielen (Team 1 vs. Team 1 und Team 2 vs. Team 2). Steht es 1:1, muss ein Golden Set die Entscheidung bringen. Beim Nations Cup ist Coaching anders als auf der World Pro Tour erlaubt.

