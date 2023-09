win2day BV Tour PRO: Klingers und Seidl/Pristauz gewinnen AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS

3. September 2023

Dorina und Ronja Klinger bzw. Robin Seidl/Moritz Pristauz haben bei den AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS presented by SPORTLAND.Niederösterreich im Rahmen der win2day Beach Volleyball Tour PRO zugeschlagen und sich Staatsmeisterschafts-Gold gesichert! Die Schwestern gewannen das Finale im vollen Toyota Beach-Stadion mitten im Strandbad Baden gegen Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl in zwei Sätzen. Seidl/Pristauz rangen Martin Ermacora/Philipp Waller in einem denkwürden Finalthriller im Tie-Break mit 21:19 nieder. Damit gingen Gold und Silber an Spieler:innen des win2day Beach Volley Team Austria.

Die Bronzemedaillen fuhren die ÖVV-Nachwuchs-Stars ein. Lia Berger/Lilli Hohenauer sicherten sich nicht nur gegen Eva Freiberger/Stephanie Wiesmeyr den dritten Platz, sondern sind auch die ersten win2day BV TOUR PRO-Gesamtsiegerinnen. Timo Hammarberg/Tim Berger holten Bronze gegen das Überraschungsteam Jakob Reiter/Laurenc Grössig. Bei den Männern ging der Gesamtsieg an Maximilian Trummer/Christoph Dressler, die sich mit ihrem Viertelfinaleinzug noch auf Platz eins katapultierten. „Auch wenn wir heute gerne um die Medaillen mitgespielt hätten, sind wir natürlich mega froh, dass wir durch den 5. Platz den Tour-Gesamtsieg feiern konnten. Als neues Team in dieser Saison schon so konstante Leistungen gezeigt zu haben, freut uns sehr.“ Für die Tour-Gesamtwertung wurden die vier besten Saison-Ergebnisse herangezogen! Die win2day BV Tour PRO-Sieger:innen 2023 durften sich über einen 1.500 Euro-Siegerscheck freuen.

AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS presented by SPORTLAND.Niederösterreich

FRAUEN

Viertelfinale

02.09., 14:00: Friedl/Schützenhöfer (2) vs. Horvath/Saric (14) 2:0 (21:6, 21:10)

02.09., 14:00: Freiberger/Wiesmeyr (3) vs. Wengler/Mascherbauer (7) 2:0 (21:17, 21:11)

02.09., 15:00: Klinger/Klinger (1) vs. Rabitsch/Trailovic (5) 2:0 (21:15, 21:9)

02.09., 15:00: Berger/Hohenauer (4) vs. Neiss/Mayr (6) 2:1 (19:21, 21:15, 17:15)

Halbfinale

03.09., 09:00: Friedl/Schützenhöfer (2) vs. Freiberger/Wiesmeyr (3) 2:0 (21:14, 21:14)

03.09., 10:00: Klinger/Klinger (1) vs. Berger/Hohenauer (4) 2:0 (21:13, 21:13)

Spiel um Platz 3

03.09., 13:00: Freiberger/Wiesmeyr (3) vs. Berger/Hohenauer (4) 0:2 (19:21, 16:21)

Finale

03.09., 15:00: Klinger/Klinger (1) vs. Friedl/Schützenhöfer (2) 2:0 (21:16, 22:20)

MÄNNER

Viertelfinale

02.09., 16:00: Seidl/Pristauz (1) vs. Pascariuc/Leitner (5) 2:0 (21:16, 21:14)

02.09., 16:00: Trummer/Dressler (4) vs. Hammarberg/Berger (7) 1:2 (17:21, 21:13, 15:17)

02.09., 17:00: Ermacora/Waller (2) vs. Kandolf/Grasserbauer (13) 2:0 (21:14, 21:12)

02.09., 17:00: Seiser/Horst (3) vs. Reiter/Grössig (9) 0:2 (19:21, 22:24)

Halbfinale

03.09., 11:00.: Seidl/Pristauz (1) vs. Hammarberg/Berger (7) 2:0 (21:17, 26:24)

03.09., 12:00.: Ermacora/Waller (2) vs. Reiter/Grössig (9) 2:1 (16:21, 21:17, 17:15)

Spiel um Platz 3

03.09., 14:00.: Hammarberg/Berger (7) vs. Reiter/Grössig (9) 2:0 (21:19, 21:19)

Finale

03.09., 16:00.: Seidl/Pristauz (1) vs. Ermacora/Waller (2) 2:1 (21:19, 16:21, 21:19)

win2day Beach Volleyball Tour PRO 2023

05.05. bis 07.05.: Neusiedl am See MASTERS – männlich/weiblich | Sieger:innen: Franziska Friedl/Shana Zobrist (AUT/SUI) und Moritz Kindl/Mathias Seiser (AUT)

13.05. bis 14.05.: Graz OPEN – m/w | Sieger:innen: Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic (AUT) und Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig (AUT)

27.05. bis 28.05.: Podersdorf OPEN – w | Sieger:innen: Lia Berger/Lilli Hohenauer (AUT)

03.06. bis 04.06.: Lamprechtshausen OPEN – m | Sieger: Philipp Waller/Mathias Seiser (AUT)

09.06. bis 10.06.: Raab OPEN – w | Siegerinnen: Magdalena Rabitsch/Katharina Holzer (AUT)

10.06. bis 11.06.: Unterach OPEN – m | Sieger: Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig (AUT)

24.06. bis 25.06.: Baden OPEN – m/w | Sieger:innen: Sarah Kastenberger/Eva Stabentheiner (AUT) und Philipp Waller/Laurenz Leitner (AUT)

01.07. bis 02.07.: Greifenstein OPEN – m | Sieger: Raphael Trauth/Niels Antoni (AUT)

13.07. bis 16.07.: Seewalchen am Attersee/Strandbad Litzlberg MASTERS – m/w | Sieger:innen: Marine Kinna/Elsa Descamps (FRA) und Artúr Hajós/Bence Attila Stréli (HUN)

21.07. bis 23.07.: Tulln Queen/King of the Court (OPEN-Status) m/w | Sieger:innen: Miroslava Dunárová/Daniela Resová (CZE) und Felix Friedl/Alexander Huber (AUT)

11.08. bis 13.08.: Wolfurt MASTERS – m/w | Sieger:innen: Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl (AUT) und Maximilian Trummer/Christoph Dressler (AUT)

01.09. bis 03.09.: Baden AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS (Staatsmeisterschaften) – m/w | Sieger:innen: Dorina Klinger/Ronja Klinger (AUT) und Robin Seidl/Moritz Pristauz (AUT)

19.09. bis 17.09.: Podersdorf OPEN – m

22.09. bis 24.09.: MEVZA Innsbruck Beach Event (MASTERS-Status) – m/w



