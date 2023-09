win2day Beach Volley Team Austria mit drei Duos zur WM nach Mexiko!

8. September 2023

Der ÖVV wird bei den FIVB Beach Volleyball Championships 2023 von 6. bis 15. Oktober in Tlaxcala/Mexiko mit drei Paarungen vertreten sein. Während Julian Hörl/Alex Horst ihr Ticket über das WM-Quali-Ranking des Weltverbandes lösen konnten, erhalten Dorina Klinger/Ronja Klinger und Robin Seidl/Moritz Pristauz ihren Startplatz durch die CEV. Dem Europäische Volleyball Verband stehen nämlich – wie den anderen Kontinentalverbänden auch – je vier WM-Tickets („Quota Places“) für Damen und Herren zur Vergabe zur Verfügung. Die Weltmeisterschaft in Tlaxcala ist die erste seit Rio de Janeiro 2003, die nicht in Europa über die Bühne gehen wird.

Hörl und Horst sind in der bisherigen Saison das erfolgreichste Gespann des “win2day Beach Volley Team Austria“. Sie schafften es unter die Top-25 des FIVB WM-Quali-Ranking, wofür die sechs besten Ergebnisse von Februar bis 21. August herangezogen werden. Die Klingers und Seidl/Pristauz konnten heuer auf der World Pro Tour ebenfalls Ausrufezeichen setzen. Für die Qualifikation über diese spezielle Rangliste des Weltverbandes reichte es zwar nicht, jedoch zählen die beiden ÖVV-Duos zu den vier besten europäischen Teams außerhalb der Top-25 des FIVB WM-Quali-Ranking. Daher erhalten die Klingers und Seidl/Pristauz laut CEV-Reglement einen der „Quota Places“!

im Auftrag des ÖVV