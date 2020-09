Wiener Derby Topspiel der 2. WHA-Runde

17. September 2020

In der zweiten WHA-Runde gibt es nur ein Duell zweier zum Auftakt erfolgreicher Teams. Das Wiener Derby am Samstag zwischen MGA Fivers und WAT Atzgersdorf ist folglich das Topmatch des Wochenendes. Tabellenführer Hypo Niederösterreich geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen BT Füchse Powersports. SC witasek Ferlach/Feldkirchen empfängt Schlusslicht UHC Eggenburg. UHC Müllner Bau Stockerau wird von HIB Handball Graz gefordert, SSV Dornbirn Schoren hofft in seiner Heimhalle gegen Perchtoldsdorf Devils auf den zweiten Sieg. Roomz Hotels ZV Handball Wr. Neustadt und HC Sparkasse BW Feldkirch begegnen einander in der Anemonensee-Halle. Beide Teams konnten am vergangenen Wochenende noch nicht anschreiben. Ganze Meldung

Am 3. Spieltag der spusu LIGA Hauptrunde müssen die Auswärtsteams viele Kilometer zurücklegen – in Summe rund 4.300! Über 45 Stunden an Fahrzeit sammeln sich dabei an. Zum Glück für alle Fans, die nicht hunderte Kilometer runterspulen können, um ihr Team auch in der Ferne zu unterstützen: drei Partien werden live übertragen! Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖHB)