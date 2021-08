26. August 2021

Wie jede andere Branche ist auch der Sport nicht unberührt durch die technologische Revolution gekommen. Ganz im Gegenteil, Technologie hat die Sportindustrie zum Teil komplett verändert. Kaum ein Sportereignis könnte heute noch stattfinden, wenn auf einmal der Strom ausfallen würde.

Die Arten, wie Technologie die Sportbranche verändert hat, unterscheiden sich stark. Man denke an die verschiedenen Assistenzsysteme im Fußball, die den Job für die Schiedsrichter einfacher machen und gleichzeitig die Spiele fairer gestalten sollen. Oder an die filmreifen Aufnahmen in Fernsehübertragungen, die durch spezielle Kameras erzielt werden.

Dies sind nur einige der vielen Beispiele, wie Technologie die Sportindustrie verändert hat. Im Folgenden stellen wir einige weitere Technologien vor, die einen besonders großen Einfluss auf die jeweiligen Sportarten hatten und das Erlebnis für die Sportler und Zuschauer für immer verändert hat.

Es gibt unzählige Beispiele für Technologien, die den Sport für immer verändern. Ausnahmslos jede Sportart ist davon betroffen, und zwar auf der ganzen Welt. Hier sind einige der besten Beispiele für Technologien und ihre Änderungen für den Sport.

Smart Stadien

Das Wort Smart ist heutzutage immer öfter zu hören, und das aus gutem Grund. Systeme, die verschiedene Geräte miteinander vernetzen und zum Teil komplett autonom steuern, sind keine Zukunftsmusik mehr, sondern bereits Realität. Diese Systeme werden nicht nur in den sogenannten Smart Homes eingesetzt, sondern auch in anderen Bereichen.

Zum Beispiel gibt es zahlreiche Technologien, die bereits heute in Sportstadien auf der Welt eingesetzt werden und schon bald in vielen weiteren zum Einsatz kommen. Zuschauer können zum Beispiel automatisch mit ihren Tickets zu ihren Plätzen kommen, ohne von einem menschlichen Zuweiser überprüft zu werden. Auch der Verkauf von Getränken könnte irgendwann automatisch ablaufen.

Zudem bieten Smart Stadien noch ganz andere und noch viel aufregendere Möglichkeiten. Sie können nämlich mit speziellen Kameras ausgerüstet werden, die dem Spieler noch nie zuvor erlebte Erfahrungen bei dem Sportereignis bieten könnten. Dieser könnte zum Beispiel auf seinem Smartphone oder Tablet einen Stream anschauen, der das Geschehen direkt vom Platz aus zeigt. Oder bei knappen Entscheidungen eine Wiederholung in extrem scharfer Qualität betrachten.

Die Möglichkeiten, die Technologie in den Sportstadien der Welt bietet, sind im Prinzip endlos. Auch ein augmentiertes Erlebnis mit AR ist zum Beispiel denkbar, bei dem der Spieler die Kamera seines mobilen Gerätes auf das Spielfeld richtet und dann weitere Grafiken und Informationen angezeigt bekommt. Es wird sicherlich aufregend zu sehen, welche neuen Erfahrungen die Besucher in Stadien in der Zukunft noch erwartet.

Online Sportwetten

Nicht nur der Sport selbst, sondern auch viele beteiligte Bereiche haben sich durch Technologie komplett verändert. Ein gutes Beispiel sind Sportwetten. Heutzutage können Menschen Sportwetten online abgeben, und zwar von zuhause oder auch von unterwegs auf dem Handy aus.

Zum Beispiel kann eine Person im Zug sitzen und schnell ein paar UFC Wetten abgeben, weil er gerade interessante Informationen zu einem der Kämpfer erhalten hat. Auf diese Weise können Spieler oft attraktive Quoten finden, wenn sie nach einer Nachricht aus der Branche schnell genug agieren.

Kameras, die noch nie dagewesene Betrachtungswinkel bieten

Wer heutzutage ein Sportereignis im Fernsehen betrachtet, der sollte dieses Erlebnis einmal mit einer Fernsehübertragung aus dem 20. Jahrhunderts vergleichen. Die Unterschiede sind immens, und dies liegt zum großen Teil an den neuen Kameras.

Bei modernen Übertragungen können Zuschauer oft unglaublich dynamische Kamerafahrten und Effekte bestaunen. Die Produzenten der Programme verwenden nicht nur normale Kameras mit höchsten Auflösungen, sondern auch Drohnen und andere spezielle Ausrüstungsgegenstände.

Als Ergebnis sind die Übertragungen so dramatisch wie noch nie zuvor. Je nach Sportart gibt es viele interessante Techniken, die von den Kameraleuten beim Filmen eingesetzt werden.

VAR und Torlinien-Sensoren im Fußball

Kaum eine Sportart hat so lange der technologischen Revolution widerstanden wie der Fußball. Während technologische Hilfsmittel in anderen Sportarten bereits seit einigen Jahrzehnten eingesetzt wurden, war der Widerstand im Fußball für lange Zeit unüberwindbar.

Die Gegner von Systemen wie VAR oder Torlinientechnologie hatten Angst, dass diese neuen Änderungen den traditionsreichen Fußball zu sehr verändern würden. Am Ende setzte sich aber wie immer der Fortschritt durch, und auch im Fußball stehen den Schiedsrichtern heute verschiedene Systeme zur Kontrolle ihrer Entscheidungen zur Verfügung.‘

Vor allem das VAR-System ist zwar noch sehr umstritten, wird aber bereits in den meisten großen Ligen und internationalen Turnieren verwendet. Und auch die Torlinientechnologie ist für einen Großteil der Fans heute bereits nicht mehr wegzudenken.

Elektronische Sportarten

Technologie hat den Sport nicht nur verändert, sondern in vielen Fällen überhaupt erst ermöglicht. Man denke nur an Sportarten wie Rennen mit E-Autos oder zum Beispiel die Szene des E-Sports. Vor allem zweitere befindet sich derzeit in einem unglaublichen Wachstum und ist auch in Deutschland bereits extrem beliebt.

Auch in Zukunft werden sicherlich viele neue Sportarten erfunden werden, die durch Technologie möglich sind. Ein großer Teil davon wird wohl an Computern ausgeführt werden, so wie E-Sport auch.

FH