WHA-Schlager an Hypo NÖ

28. Februar 2021

Hypo Niederösterreich hat am Samstag den Schlager der 18. WHA-Runde gewonnen, UHC Müllner Bau Stockerau mit 35:23 (18:11) in die Schranken gewiesen. Der Rekordmeister feierte dabei einen Start-Ziel-Sieg, lag also das gesamte Spiel über in Führung und hat damit in dieser Woche den Zweiten und den Dritten geschlagen. „Wir hatten zuletzt zwei Spiele pro Woche, hinzu kam die weite Vorarlberg-Reise, diese Strapazen waren meinen Spielerinnen zu Beginn anzumerken. Außerdem musste ich heute auf drei Kreisläuferinnen verzichten. Es war anfangs nicht einfach, zumal Stockerau ein hohes Tempo ging. Dennoch lagen wir stets in Führung und konnten uns nach 20 Minuten auch kontinuierlich absetzen. Es war eine konzentrierte Leistung“, resümiere Hypo NÖ-Coach Feri Kovacs, dessen Teams seit Dienstag, seit dem Erfolg über Verfolger WAT Atzgersdorf , als einziges Team in der laufenden WHA-Saison unbesiegt ist. Mehr

im Auftrag des ÖHB