Wenigstens wurde gefahren

17. Oktober 2020

Der alpine Ski-Weltcup hat also wieder begonnen und in Sölden Fahrt aufgenommen. Aber natürlich ist in Corona-Zeiten auch im (Ski-)Sport nichts mehr so, wie es einmal war.

Statt Stadion-Atmosphäre gibt es Geisterrennen. Hotellerie und Gastronomie stöhnen. Immerhin wurde wenigstens gefahren. Und das ohne nennenswerte Zwischenfälle. Sölden ist nicht Ischgl. Das erste Rennen der Saison wurde zu einer Machtdemonstration der Italienerinnen, die einen Doppelsieg feierten, für die Österreicherinnen setzte es hingegen am Gletscher das schlechteste Sölden-Ergebnis, das es bis dato gegeben hat. Im Riesentorlauf herrscht eben nicht nur bei den Herren, die am Sonntag im Einsatz sind, Aufholbedarf. Es ist eben auch hier nichts mehr so, wie es einmal war.

