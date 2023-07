Weltcup in Luzern: ÖRV schickt fünf Boote ins Rennen

5. Juli 2023

Von Freitag bis Sonntag trifft sich die internationale Ruder-Elite zum dritten Weltcup in der Schweiz am traditionellen Rotsee. Der ÖRV entsendet fünf Boote in vier Bootsklassen – darunter auch ein Männer-Achter.

Magdalena und Katharina Lobnig stehen nach einer krankheitsbedingten internationalen Wettkampfpause beim dritten Weltcup wieder am Start. Am vergangenen Wochenende waren sie noch bei der Vienna International Rowing Regatta auf der Neuen Donau in Wien erfolgreich. „Wien war ein guter Testlauf mit guter Konkurrenz. Dort konnten wir wieder Selbstsicherheit gewinnen, denn die letzten Wochen waren nicht einfach für uns. Wir haben uns wieder gefunden und blicken voller Vorfreude auf den Weltcup“, so Magdalena Lobnig, Einer-Bronzemedaillengewinnerin von Tokio 2021.

Die Lobnigs sind nach der gesundheitsbedingten Absage des Leichtgewichts-Doppelzweiers Louisa Altenhuber und Lara Tiefenthaler das einzige ÖRV-Damen-Boot in Luzern. Im Leichtgewichts-Doppelzweier der Herren messen sich Paul Ruttmann und Julian Schöberl mit starker Konkurrenz. Zwei ÖRV-Athleten (Lukas Reim, Konrad Hultsch) scheinen im LG-Einer-Starterfeld auf. Mit Alexander Chernikov, Harald Steininger, Lorenz Lindorfer, Jakob Stadler, Michal Karlovsky, Bruno Bachmair, Xaver Haider, Gabriel Stekl, Vitus Haider und Fabian Gillhofer sowie Steuerfrau Teresa Pellegrini bringt der ÖRV auch einen Achter an den Start.

Anfang September (3. bis 10.) steht in Belgrad (Serbien) die Weltmeisterschaft auf dem Programm, bei der es auch bereits um Tickets zu den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris gehen wird. Der Weltcup in Luzern ist die letzte Möglichkeit sich vor der WM mit internationaler Konkurrenz zu messen.

PM/RED