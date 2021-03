Waldviertel verpasst MEVZA-Finale

28. Februar 2021

ACH Volley Ljubljana und OK Merkur Maribor bestreiten am Sonntag das Endspiel der MEVZA League 2020/21. Der Titelverteidiger und Rekordchampion fertigte Final-4-Gastgeber Union Raiffeisen Waldviertel in der Stadthalle Zwettl 3:0 (25:17, 25:16, 25:13) ab. Maribor bezwang im slowenischen Duell OK Calcit Volley 3:2 (25:22, 28:26, 15:25, 22:25, 15:13).

„Wir hatten heute keine Chance, der Gegner war in allen Belangen besser, übte vor allem mit dem Service großen Druck aus. Gratulation an ACH Volley, wir müssen uns nun auf das Spiel um Platz drei konzentrieren“, so URW-Coach Zdenek Smejkal. Mehr

MEVZA Final-4-Turnier (Stadthalle Zwettl)

27.02.: Calcit KAMNIK (SLO) vs. OK Merkur MARIBOR (SLO) 3:2 (25:22, 28:26, 15:25, 22:25, 15:13)

27.02.: ACH Volley LJUBLJANA (SLO) vs. Union Raiffeisen WALDVIERTEL (AUT) 3:0 (25:17, 25:16, 25:13)

28.02., 17:00: Spiel um Platz 3 – LIVESTREAM ENGLISCH | DEUTSCH

28.02., 20:00: Finale – LIVESTREAM ENGLISCH | DEUTSCH



alle Ergebnisse und Stats Grunddurchgang

www.mevza.org

im Auftrag ÖVV/MEVZA