„Wagrain-Kleinarl bestes Turnier 2023“

5. April 2023

Der CEV Snow Volleyball European Tour-Stopp in Wagrain-Kleinarl im Skiresort „Snow Space Salzburg“ bot heuer wieder Sport auf Topniveau und ein spektakuläres Show-Programm. Auch für kommendes Jahr wünschen sich die Veranstalter heiße Matches auf kaltem Untergrund bei der Bergstation „Flying Mozart“.

Dass bei den Herren mit Xandi Huber/Felix Friedl/Moritz Nedetzky/Timo Hammarberg und Moritz Kindl/Mathias Seiser/Florian Schnetzer gleich zwei rotweißrote Teams einander im Finale gegenüberstanden, rundete das Turnier 2023 perfekt ab. Die Top-Location auf 1.850 Metern direkt an der Piste zieht Volleyball- und Wintersport-Fans bereits seit dem Premieren-Event 2009 gleichermaßen an. Auch dieses Jahr war die Stimmung prächtig. Dieser konnte selbst das wechselhafte Wetter am letzten März-Wochenende keinen Abbruch tun. Die zahlreichen Zuschauer:innen erlebten bei freiem Eintritt nicht nur auf den Courts Action pur, auch das Rahmen-Programm ließ das Publikum staunen. So boten u.a. am Finaltag die „Flying Bulls“ über den Courts eine spektakuläre Fallschirmsprung- und Helikopter-Show.

„Ein Mega-Event, einfach super cool. Wir freuen uns, wenn wir wieder kommen dürfen“, zeigte sich der frischgebackenen Turniersieger Felix Friedl begeistert. Das hörte freilich Martin Kaswurm von Veranstalter Chaka2 gerne. „Es freut uns natürlich sehr, dass über 40 Teams aus 16 Nationen den European Tour-Stopp in Wagrain-Kleinarl zum besten Snow Volleyball-Turnier 2023 gemacht haben. Das positive Feedback der Athlet:innen und Zuschauer:innen motiviert uns zusätzlich. Wir hoffen, hier auch kommendes Jahr ein Top-Event auf die Beine stellen zu dürfen. Ein großes Dankeschön unseren treuen Partnern Snow Space Salzburg, Wagrain-Kleinarl, Wirtschaftskammer Salzburg, Raiffeisen, Wagrain-Bau und Red Bull, Kuhstall Wagrain, Schaidreiter Versicherung, Brau Union, Wagrainerhof, X Zone sowie Kronehit, ohne die diese Veranstaltung nie möglich wäre“, erklärt Kaswurm.

Berichte zur CEV Snow Volleyball European Tour 2023 in Wagrain-Kleinarl findet Ihr in der ORF-TVthek und bei RTS Regional TV Salzburg!

im Auftrag von CHAKA2