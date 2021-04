„Vorsichtig bleiben, aber Sportausübung wieder genießen!“

23. April 2021

Sport Austria-Präsident Hans Niessl begrüßt die heute, Freitag, von der Bundesregierung für 19. Mai angekündigten Öffnungsschritte für den Sport.

Niessl: „Sport Austria hat sich schon länger für ein kontrolliertes Öffnen auf Basis seiner praxiserprobten Präventionskonzepte, eines

guten Contact Tracings und Eintrittstests eingesetzt: Es ist erfreulich, dass dem kleinen Öffnungsschritt für den Nachwuchssport im März nun auf dieser Grundlage der große im Mai folgt und mit den 15.000 Sportvereinen der Gesundheitsmotor des Landes endlich wieder angeworfen wird! Wir wissen, dass die physische und psychische Gesundheit der Bevölkerung durch die Lockdowns aufgrund von Bewegungsmangel in den vergangenen Monaten schlechter geworden ist. Durch das Hochfahren des gesamten organisierten Sportbetriebs – indoor wie outdoor – können wir hier nun gegensteuern. Klar ist aber auch, dass wir die Infektionszahlen weiterhin im Auge behalten und nötigenfalls auch wieder Gegenmaßnahmen ergreifen müssen. Deshalb ist es auch so wichtig, sich genau an die Vorgaben zu halten. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass unsere 2,1 Millionen Mitglieder und auch die wieder zugelassenen Zuseher die Regeln diszipliniert einhalten werden. Mein Appell: Vorsichtig bleiben, aber Sport und Bewegung wieder nahezu vollumfänglich genießen!“

Indoor werden maximal 1500 Zuseher, outdoor maximal 3000 Zuseher bei zugewiesenen Sitzplätzen und mit Tests und Masken zugelassen, wobei indoor wie outdoor maximal 50% des Fassungsvermögens erlaubt sind.

Sportausübung indoor: 1 Person pro 20 m2.

Sobald die Verordnung im Detail vorliegt, wird sie Sport Austria wie immer für die Verbände und Vereine aufbereiten.

im Auftrag von Sport Austria