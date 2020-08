„Vollkommen richtig, Sportunterricht wieder in den normalen Schulbetrieb zu übernehmen!“

17. August 2020

Sport Austria-Präsident Hans Niessl nahm am Mittwoch zum von Bildungsminister Heinz Faßmann präsentierten Covid-19-Konzept für den Schulstart im Herbst folgendermaßen Stellung:

„Das Grundkonzept des Bundesministers entspricht in einem hohen Maß den Vorstellungen von Sport Austria, insbesondere was den Sportunterricht betrifft. Es ist vollkommen richtig, den Sportunterricht wieder in den normalen Schulbetrieb zu übernehmen und an ihm auch dann festzuhalten (nämlich in Kleingruppen und verstärkt im Freien, Anm.), sollten die Infektionszahlen in den gelben Ampel-Bereich steigen. Gerade Sport und Bewegung tragen wesentlich dazu bei, dass das Immunsystem gestärkt wird, dass Kinder und Jugendliche gesund bleiben und damit auch die Ansteckungsgefahr geringer wird. Bewegung und Sport sind einfach die beste Medizin! Generell sollte der Unterricht, wo und solange es witterungsmäßig nur geht, im Freien abgehalten werden. Indoor ist regelmäßiges Lüften in den Klassenzimmern wie in den Turnsälen wichtig und richtig. Unterm Strich sieht dieses Konzept einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Virus vor. Wir hoffen, dass es in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium gut umgesetzt wird, damit die Ampel nicht auf Rot springt und nicht doch wieder Homeschooling gemacht werden muss.“

(im Auftrag von Sport Austria)