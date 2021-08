27. August 2021

Sport Austria-Präsident Hans Niessl und ÖSV-Präsident Karl Schmidhofer wollen das generelle Verständnis für Sport und Bewegungskultur stärken und die Wintersportwochen forcieren. Das erste Arbeitstreffen der beiden Präsidenten hat am Donnerstag in Wien stattgefunden.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Es war ein sehr interessantes, konstruktives Gespräch. Der Österreichische Ski Verband ist einer unserer größten Fachverbände, der eine Volkssportart repräsentiert und in dieser Rolle als Bewegungs- und Tourismusfaktor in unserem Land von großer Bedeutung ist. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir bei sportpolitischen Themen weiterhin eng zusammenarbeiten wollen. Insbesondere die Forcierung der Wintersportwochen war ein Schwerpunkt unseres Treffens.“ Die aktuell steigenden Corona-Zahlen beobachten beide Präsidenten sehr genau. Niessl: „Es ist wichtig und richtig, dass die Schulen mit ihrem gesamten Angebot – also selbstverständlich auch mit Sportunterricht – beginnen werden. Generell müssen wir die Impfquote durch niederschwellige Angebote weiter steigern.“

ÖSV-Präsident Karl Schmidhofer: „Das heutige Treffen mit Sport Austria-Präsident Hans Niessl war ein wertvoller Meinungsaustausch und hat eines klar gezeigt: Es ist unser gemeinsames Ziel, den Stellenwert des Sports in Österreich zu heben und das Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung des Sports im Hinblick auf Gesundheit und Wirtschaft zu schärfen. Mit großangelegten Initiativen wie etwa der Stärkung und Belebung der Wintersportwochen soll insbesondere der Jugendsport gezielt gefördert werden. Die Kinder und Jugendlichen sind schließlich die zukünftigen Säulen im Breiten- und Spitzensport. Wir freuen uns auf eine enge, zukünftige Zusammenarbeit bei Aktivierungs-Themen und werden unser Möglichstes dazu beitragen, dass Österreich noch mehr zum Ski- und Sportland wird.“

Sport Austria