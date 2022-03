Turnweltcup-Auftakt ohne Vinzenz Höck

25. Februar 2022

Denkbar schlechtes Timing für Vinzenz Höck: Der Gesamtsieger des World Challenge Cups 2020/21 an den Ringen verpasst leider das aktuell laufende erste von nur vier heurigen Weltcup-Meetings wegen einer zu Beginn dieser Woche aufgetretenen Corona-Infektion. Hinter dem zweiten Weltcup-Meeting schon vom 2. bis 5. März in Doha steht leider ebenso ein großes Fragezeichen.

In Abwesenheit von Höck und dem an einer Fingerverletzung laborierenden Alexander Benda verblieb Pauschenpferd-Spezialist Xheni Dyrmishi die einzige vorab geplante österreichische Vertretung beim Cottbus-Weltcup: der Vorjahres-EM-Zehnte verpatzte seine neue schwierigere Kür leider, es passierte ihm ein Abstieg bei einer neu ins Programm aufgenommenen Höchstschwierigkeit, woraus nur der 23. Rang unter den 39 Klassierten resultierte. ÖFT-Kunstturner-Sportdirektor Fabian Leimlehner: „Sonst turnte Xheni sehr solide mit Luft nach oben. Ohne den Sturz hätte er das Top-8-Finale ohne Probleme erreicht.“

Vinzenz Höck fasst seine ärgerliche Situation so zusammen: „Ich war bereit und motiviert für den Saisonauftakt in Cottbus. Doch wie wir alle gelernt haben, können sich Dinge schnell ändern. Ich versuche es nüchtern zu betrachten, der Zeitpunkt genau einen Tag vor der Abreise ist natürlich bitter. Andererseits bin ich in den letzten zwei Jahren mit einem blauen Aug davon gekommen, z. B. wäre der Tag vor der Abreise zur WM nach Japan noch viel bitterer für mich gewesen. Ich bin froh, dass ich bis jetzt einen milden Verlauf habe. Bezüglich Doha kommende Woche bin ich noch leise optimistisch. Doch der Zeitplan ist sehr knapp, meine Quarantäne geht mindestens bis Sonntag, am Montag geht der Flug und ich brauch einen negativen PCR-Test, der CT reicht zum Fliegen nicht aus, soweit ich weiß.“

