Turner Vinzenz Höck wieder steirischer Sportler des Jahres

18. Mai 2020

Am 13. Mai 2020 hätte in Graz die steirische Sporthilfe-Gala mit den Ehrungen der erfolgreichsten Sportler/innen und Trainer/innen stattfinden sollen. Corona-bedingt wurden diese Würdigungen heuer allerdings getrennt voneinander in persönlichen Terminen vollzogen. Für den Turnsport brachten sie zwei besonders erfreuliche Ergebnisse:

Kunstturner Vinzenz Höck wurde zum zweiten Mal nach 2014 zum Sportler des Jahres seines Heimatbundeslandes ernannt. Hannah Suntinger erhielt für Österreichs erste Sportakrobatik-EM-Medaille durch „ihr“ Duo Eva Gasser und Franziska Seiner die Auszeichnung als offizielle steirische Trainerin des Jahres 2020.

Vinzenz Höck hatte 2019 den Gesamtweltcup an den Ringen auf Position 3 abgeschlossen. Bei der Universiade 2019 gewann der Heeressportler ex aequo mit dem Weltmeister die Silbermedaille. Für seinen Junioren-Europameistertitel 2014 war der heute 24-jährige Höck bereits einmal mit der Diskuswerfer-Trophäe als steirischer Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Nun betont er: „Mir fehlen noch immer die Worte. Ich war ja komplett ahnungslos von meinem Trainingsort Innsbruck nach Wien gereist. Diese einzigartige Verleihung der höchsten Auszeichnung des steirischen Sports wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Das gibt mir Kraft und Motivation, in dieser außergewöhnlichen Situation umso härter an meinen zukünftigen Zielen zu arbeiten.“

Hannah Suntinger freut sich „unglaublich, dass die harte Arbeit, Motivation und Freude, die ich in den letzten Jahren in die Sportakrobatik und vor allem meine Sportlerinnen gesteckt habe, eine besondere Wertschätzung gefunden hat. Für mich war die EM-Bronzemedaille meiner Sportlerinnen schon das Highlight meiner Sportakrobatik-Karriere. Jetzt als steirische Trainerin des Jahres ausgezeichnet zu werden, ist natürlich ein Wahnsinn. Ich sehe mich darin bestärkt, mit meiner Leidenschaft weiterhin jungen Sportlerinnen und Sportlern dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und vielleicht irgendwann an der Spitze zu stehen.“

Nachdem es aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich war, die steirische Sporthilfe-Gala durchzuführen, wurde eine alternative Form zur Überreichung der Auszeichnungen gewählt. Sportlandesrat Mag. Christopher Drexler tourte gemeinsam mit Sporthilfe-Geschäftsführer Mag. Gernot Uhlir von einem persönlichen Termin zum nächsten. Hannah Suntinger erhielt ihre 18 Kilogramm schweren Trophäe in Graz im Beisein von Sportstadtrat Kurt Hohensinner. Vinzenz Höck wurde in Wien durch Verteidigungsministerin Mag. Klaudia Tanner ausgezeichnet.

Mag. Thomas Hayn, der Präsident des Landesturnverbandes Steiermark, gratuliert beiden sehr herzlich: „Fünf Jahre nachdem mit Vinzenz Höck als Sportler und Benno Poduschka als Trainer des Jahres erstmals der bronzene Diskuswerfer an den Landesturnverband ging, ist es gerade in diesen Zeiten etwas Besonderes, dass das Land Steiermark die hervorragenden Leistungen, die die steirischen Turner/innen und Akrobat/innen im vergangenen Jahr erbracht haben, würdigt. Ich freue mich ganz besonders für Hannah und Vinzenz, die als Trainerin und Sportler den steirischen Turnsport in den letzten Jahren maßgeblich prägten.“

Österreichs Turnverbands-Präsident Prof. Friedrich Manseder schließt sich an: „Mein herzlicher Glückwunsch geht an diese beiden Aushängeschilder unseres Sports. Sie können sehr stolz auf das Erreichte sein – und ich höre sehr gerne, dass sie sich damit noch lange nicht zufrieden geben wollen.“ Die weiteren steirische Sportauszeichnungen des Jahres gingen an Skifahrerin Nicole Schmidhofer (Sportlerin des Jahres), die Kapfenberg Bulls (Basketball, Team des Jahres), Heike Koller und Angelino Zeller (Behindertensport), Bettina Platzer (Special Olympics) sowie Andrej Kuzma (Basketball, Trainer des Jahres).

(ÖFT)